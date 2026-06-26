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Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: horario, canal y previa del clásico por las semifinales de la Liga Femenina 2026

Universitario y Alianza Lima vuelven a verse las caras en una nueva edición del clásico del fútbol peruano, en la disputa hacia la final de la Liga Femenina 2026.

Shirley Marcelo
Universitario vs Alianza Lima jugarán en el estadio Hugo Sotil Yerén.
Universitario vs Alianza Lima jugarán en el estadio Hugo Sotil Yerén. | composición Líbero
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La rivalidad más importante del fútbol peruano se traslada nuevamente al balompié femenino. Universitario y Alianza Lima disputarán el partido de ida de las semifinales de la Liga Femenina 2026, una llave que promete emociones de principio a fin y que enfrentará a dos de los principales candidatos al título nacional.

Adrián Cáceres anotó el primer gol de Universitario sobre Atlético Grau.

PUEDES VER: Universitario vs Atlético Grau EN VIVO HOY por la Copa de la Liga: a qué hora juegan, canal y alineaciones

Universitario vs Alianza Lima femenino por las semifinales

Universitario afronta esta instancia luego de completar una destacada campaña en la fase regular, donde consolidó un equipo competitivo y mantuvo el protagonismo durante gran parte del campeonato. Ahora buscará sacar ventaja en una serie que podría definir parte de sus aspiraciones de alcanzar una nueva final.

Alianza Lima vs Universitario se miden en la ida de las semifinales.

Alianza Lima vs Universitario se miden en la ida de las semifinales.

Al frente estará Alianza Lima, vigente campeón del torneo, que llega con la intención de defender su corona y aprovechar la localía en un nuevo clásico de la serie. Las blanquiazules confían en la experiencia de varias de sus futbolistas para tomar la iniciativa y acercarse a una nueva definición por el título.

El compromiso se disputará en el estadio Hugo Sotil Yerén y marcará el segundo enfrentamiento entre ambos equipos en las semifinales. Más allá del resultado, el duelo será determinante para llegar con ventaja al partido de vuelta, en el que se conocerá al primer finalista de la temporada.

¿A qué hora juegan Universitario vs Alianza Lima femenino?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 3.15 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.15 p. m.
  • Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 5.15 p. m.
  • México: 2.15 p. m.
  • Estados Unidos (Miami): 4.15 p. m.
  • España: 10.15 p. m

¿Dónde ver Universitario vs Alianza Lima femenino EN VIVO?

El clásico entre Universitario y Alianza Lima por las semifinales de la Liga Femenina 2026 será transmitido a través de YouTube Bicolor+, plataforma de streaming oficial creada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Universitario vs Alianza Lima propuestas: apuestas y cuotas

Alianza LimaempateUniversitario
Betano.pe2.603.452.30
1xBet2.583.462.29
DoradoBet2.663.602.28

Universitario vs Alianza Lima: posibles alineaciones

Universitario: Gabriela Bórguez; ‘Fefa’ Lacoste, Daiana Farías, María Alejandra Espejo, Esthefany Espino; Cindy Novoa, Geraldine Cisneros, Claudia Domínguez; Valerie Gherson, Sofía Oxandabarat, Luz Campoverde

Alianza Lima: Karla López; Yomira Tacilla, Tiffany Molina, Neidy Romero, Alondra Vílchez; Geraldine Cardona, Allison Azabache, Emily Flores; Manisha, María Marquinez, Adriana Lúcar.

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Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

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