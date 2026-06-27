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¡Preocupación en Alianza Lima! Club blanquiazul confirmó la baja de 7 futbolistas: "En proceso de..."

Mediante sus redes sociales, el cuadro blanquiazul informó a la opinión pública que siete de sus futbolistas serán baja, situación que ha sorprendido a los hinchas.

Antonio Vidal
Alianza Lima confirmó la baja de siete futbolistas. Foto: composición Líbero
Alianza Lima confirmó la baja de siete futbolistas. Foto: composición Líbero
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Alianza Lima se prepara para su partido por la semifinal del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 frente a Universitario de Deportes. No obstante, se conoció una noticia de último minuto, a través de las redes sociales del club íntimo: no contará con la participación de siete futbolistas, lo que ha causado preocupación en los hinchas.

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Alianza Lima confirma baja de siete futbolistas

El club íntimo informó que siete futbolistas del primer equipo se encuentran lesionadas y detalló el estado de salud de cada una mediante un parte médico. Entre los casos que más preocupación han generado entre los hinchas destacan los de Sandy Dorador, Lucerito Huamán y Heidy Padilla.

Comunicado de Alianza Lima

Comunicado de Alianza Lima

“Sandy Dorador: Durante el último entrenamiento sufrió una contusión en la rodilla derecha, presentando como diagnóstico un esguince del ligamento colateral medial. Actualmente se encuentra en la fase aguda de la lesión e inició su proceso de rehabilitación bajo la supervisión del Departamento Médico”.

“Lucerito Huamán: Continúa con su rehabilitación física tras la reconstrucción del ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla derecha. Su evolución es favorable y progresa conforme al protocolo de recuperación”.

“Heidy Padilla: Continúa con una evolución favorable tras la cirugía de rodilla derecha con autoinjerto de cartílago rotuliano. Actualmente se encuentra en la etapa de retorno progresivo a los entrenamientos, siguiendo los protocolos establecidos por el Departamento Médico”, fue la información brindada por el club.

Comunicado de Alianza Lima

Comunicado de Alianza Lima

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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