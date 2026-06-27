- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Argentina vs Jordania
- Colombia vs Portugal
- Croacia vs Ghana
- Panamá vs Inglaterra
- Argelia vs Austria
- Cristal vs Unión Comercio
- Alianza Lima vs Universitario
- Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Fichajes Vóley
¡Preocupación en Alianza Lima! Club blanquiazul confirmó la baja de 7 futbolistas: "En proceso de..."
Mediante sus redes sociales, el cuadro blanquiazul informó a la opinión pública que siete de sus futbolistas serán baja, situación que ha sorprendido a los hinchas.
Alianza Lima se prepara para su partido por la semifinal del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 frente a Universitario de Deportes. No obstante, se conoció una noticia de último minuto, a través de las redes sociales del club íntimo: no contará con la participación de siete futbolistas, lo que ha causado preocupación en los hinchas.
PUEDES VER: Pablo Lavandeira, ex Alianza Lima, remece el mercado y será figura de histórico club de Liga 1
Alianza Lima confirma baja de siete futbolistas
El club íntimo informó que siete futbolistas del primer equipo se encuentran lesionadas y detalló el estado de salud de cada una mediante un parte médico. Entre los casos que más preocupación han generado entre los hinchas destacan los de Sandy Dorador, Lucerito Huamán y Heidy Padilla.
Comunicado de Alianza Lima
“Sandy Dorador: Durante el último entrenamiento sufrió una contusión en la rodilla derecha, presentando como diagnóstico un esguince del ligamento colateral medial. Actualmente se encuentra en la fase aguda de la lesión e inició su proceso de rehabilitación bajo la supervisión del Departamento Médico”.
“Lucerito Huamán: Continúa con su rehabilitación física tras la reconstrucción del ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla derecha. Su evolución es favorable y progresa conforme al protocolo de recuperación”.
“Heidy Padilla: Continúa con una evolución favorable tras la cirugía de rodilla derecha con autoinjerto de cartílago rotuliano. Actualmente se encuentra en la etapa de retorno progresivo a los entrenamientos, siguiendo los protocolos establecidos por el Departamento Médico”, fue la información brindada por el club.
Comunicado de Alianza Lima
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00