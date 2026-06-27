¡Preocupación en Alianza Lima! Club blanquiazul confirmó la baja de 7 futbolistas: "En proceso de..."

Alianza Lima se prepara para su partido por la semifinal del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 frente a Universitario de Deportes. No obstante, se conoció una noticia de último minuto, a través de las redes sociales del club íntimo: no contará con la participación de siete futbolistas, lo que ha causado preocupación en los hinchas.

Alianza Lima confirma baja de siete futbolistas

El club íntimo informó que siete futbolistas del primer equipo se encuentran lesionadas y detalló el estado de salud de cada una mediante un parte médico. Entre los casos que más preocupación han generado entre los hinchas destacan los de Sandy Dorador, Lucerito Huamán y Heidy Padilla.

Comunicado de Alianza Lima

“Sandy Dorador: Durante el último entrenamiento sufrió una contusión en la rodilla derecha, presentando como diagnóstico un esguince del ligamento colateral medial. Actualmente se encuentra en la fase aguda de la lesión e inició su proceso de rehabilitación bajo la supervisión del Departamento Médico”.

“Lucerito Huamán: Continúa con su rehabilitación física tras la reconstrucción del ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla derecha. Su evolución es favorable y progresa conforme al protocolo de recuperación”.

“Heidy Padilla: Continúa con una evolución favorable tras la cirugía de rodilla derecha con autoinjerto de cartílago rotuliano. Actualmente se encuentra en la etapa de retorno progresivo a los entrenamientos, siguiendo los protocolos establecidos por el Departamento Médico”, fue la información brindada por el club.