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Alianza Lima venció 3-2 a complicado rival de Liga 1 e ilusiona a hinchas con el título
¡Fiesta en Matute! Alianza Lima protagonizó un partido muy reñido y terminó venciendo por 3-2 a su rival, un resultado que ilusiona a los hinchas de cara al Torneo Clausura.
Alianza Lima se encuentra enfocado en sus preparativos al mando de Pablo Guede para su debut en el Torneo Clausura, donde tienen el objetivo de consagrarse con el título. En ese contexto, los blanquiazules lograron imponerse 3-2 ante su rival en su último partido y se ilusionan con ser campeones de la Liga 1 2026.
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Alianza Lima venció 3-2 a complicado rival de Liga 1
En los últimos días se conoció que la escuadra victoriana había cerrado una serie de amistosos en su minipretemporada. Precisamente, acaba de disputar un duro encuentro ante CD Moquegua que terminó con victoria para Alianza Lima por un marcador de 3-2.
Este compromiso se disputó en el Estadio de Matute y, según contó el periodista Gerson Cuba, los goles de los blanquiazules llegaron por obra de Adriano Neciosup, Eryc Castillo y Federico Girotti, quien sigue con su racha goleadora.
Alianza Lima venció 3-2 a CD Moquegua, informó el periodista Gerson Cuba.
El argentino terminó la temporada convirtiendo goles y se perfila para seguir destacando en el primer equipo. Del mismo modo, la Culebra demuestra que seguirá siendo la principal carta de gol del equipo. Aunque, sin duda, lo más destacado fue la aparición de Adriano Neciosup, quien recientemente fue promovido al primer equipo y puede ganarse un lugar.
Este triunfo demuestra que Alianza Lima sigue siendo un equipo de temer en la temporada y le permitió a Pablo Guede probar variantes tácticas de cara al inicio del Torneo Clausura. Además, de que genera gran ilusión en toda su hinchada para conseguir su objetivo.
Figura de Alianza Lima acabó sentido en el amistoso
Sin embargo, no todas fueron buenas noticias, ya que Gerson Cuba también reveló que el ecuatoriano Fernando Gaibor tuvo que ser reemplazado durante el encuentro, debido a que presentó molestias físicas. Por el momento, se desconoce su estado actual y tendrá que ser revisado por el servicio médico del club.
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