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¿Se va? Figura de Alianza Lima impacta con emotivo mensaje en pleno mercado de pases: "Hoy toca..."
Uno de los jugadores más talentosos de Alianza Lima sorprendió a los hinchas con un duro mensaje que generó gran preocupación a poco de la apertura del libro de pases.
Alianza Lima está enfocado en tener el mejor inicio en el Torneo Clausura 2026, donde tiene la obligación de quedarse con el título para consagrarse en la Liga 1. Actualmente, los ‘íntimos’ se encuentran cautelosos en el mercado de pases, aunque surgen rumores de interés por varias de sus figuras. En ese contexto, un futbolista impactó con un emotivo mensaje con sabor a despedida.
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Figura de Alianza Lima impacta con emotivo mensaje en pleno mercado de pases
Uno de los futbolistas que ha tenido un rendimiento cuestionado en el inicio de la temporada es Luis Ramos, quien estaba llamado a quedarse con la titularidad. Sin embargo, terminó como el tercer delantero en el plantel de Alianza Lima.
Precisamente, en pleno mercado de pases y durante la mini pretemporada al mando del DT Pablo Guede, el atacante nacional utilizó su cuenta personal de Instagram para enviar un emotivo y sorpresivo mensaje que refleja que no la pasa bien en su estadía en el club.
Luis Ramos dejó sorpresivo mensaje por su actualidad en Alianza Limaa
“Los momentos difíciles no definen quién eres; la forma en que decides enfrentarlos sí. Hoy toca resistir, trabajar y seguir adelante. Ya vendrán tiempos mejores”, fue el sorpresivo mensaje que dejó el artillero en sus redes sociales.
El mensaje dejó preocupados a los hinchas, ya que tenía sabor a despedida. Además, estuvo acompañado de un video de los mejores momentos que ha vivido Luis Ramos con los blanquiazules.
Sin embargo, lo cierto es que indica que el ‘Cholo’ no está nada contento con el rendimiento que ha mostrado en la temporada y refleja su resiliencia en busca de convertirse en un referente del club.
Números de Luis Ramos con Alianza Lima
En lo que va de la temporada, Luis Ramos ha sido considerado como revulsivo para Pablo Guede, integrando la banca de suplentes. En sus números registra 12 partidos jugados con solo 454 minutos, además no ha conseguido goles pese a ser un ‘9’ de referencia.
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