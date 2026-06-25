Estadio de Matute entró en remodelación y Alianza Lima recién podrá usarlo en el Apertura

Alianza Lima está a poco de disputar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, con el objetivo de salir campeón del fútbol peruano. En ese sentido, la hinchada blanquiazul se llevó una enorme sorpresa al confirmarse la remodelación del Estadio Alejandro Villanueva.

De acuerdo con lo informado por el periodista Gerson Cuba, el recinto deportivo de Matute quedará inhabilitado un tiempo debido a que está recibiendo mantenimiento de última hora. Ello generó muchas dudas entre los aficionados del cuadro dirigido por Pablo Guede.

“Además del tratamiento progresivo que recibe el césped principal de cara a la temporada de invierno, se viene realizando el pintado de las tribunas y mejoras integrales en la infraestructura de Matute”, indicó el mencionado comunicador en sus redes sociales.

Estadio Alejandro Villanueva, mejor conocido como Matute.

¿Dónde jugará Alianza Lima?

No obstante, es importante indicar que esto no afectará a Alianza Lima, ya que de todas formas podrá disputar sus encuentros del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Incluso, se tiene previsto que el estadio pueda usarse recién en el Torneo Apertura de la Liga Femenina, en caso las íntimas lleguen a la gran final.

“El objetivo es tener el escenario en óptimas condiciones para una eventual final del Torneo Apertura Femenino o, en su defecto, para el próximo 12 de julio, fecha en la que Alianza Lima disputará el amistoso frente a Deportivo Cali de Colombia”, agregó Gerson Cuba.