Alianza Lima y la razón de paralizar los refuerzos para el Torneo Clausura

La transición administrativa en Alianza Lima ya empieza a sentirse en el aspecto deportivo. La llegada de los nuevos acreedores mayoritarios ha provocado la paralización temporal de algunos proyectos que la gestión anterior tenía avanzados con miras al Torneo Clausura y a la planificación de la próxima temporada.

Uno de los puntos en evaluación es la contratación de refuerzos para fortalecer el plantel de Pablo Guede. Si bien existían algunas alternativas en carpeta, la nueva administración optó por detener cualquier movimiento hasta completar la revisión financiera del club.

Otro de los planes en suspenso es la posibilidad de realizar una pretemporada en el extranjero. La iniciativa buscaba darle al equipo un mejor nivel de competencia y roce internacional antes del inicio de la segunda parte del año.

La prioridad de los nuevos responsables de la institución es ordenar la transición económica y establecer las bases del proyecto que se desarrollará en los próximos años. Por ello, cada inversión deberá ser analizada antes de recibir la aprobación definitiva.

Mientras tanto, en Matute existe expectativa por conocer las decisiones que se adoptarán en las próximas semanas. La intención es reactivar cuanto antes la planificación deportiva para que el equipo no pierda tiempo en la preparación de los retos que afrontará durante el Clausura.