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Alianza Lima y la razón de paralizar los refuerzos para el Torneo Clausura

Cuadro de Alianza Lima tenía en agenda algunos refuerzos, pero todo quedó detenido hasta nuevo aviso.

Redacción Líbero
Alianza Lima entrena en el EGB para llegar bien al torneo Clausura
Alianza Lima entrena en el EGB para llegar bien al torneo Clausura | La República | Archivo
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La transición administrativa en Alianza Lima ya empieza a sentirse en el aspecto deportivo. La llegada de los nuevos acreedores mayoritarios ha provocado la paralización temporal de algunos proyectos que la gestión anterior tenía avanzados con miras al Torneo Clausura y a la planificación de la próxima temporada.

Alianza Lima recibió fuerte noticia.

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Uno de los puntos en evaluación es la contratación de refuerzos para fortalecer el plantel de Pablo Guede. Si bien existían algunas alternativas en carpeta, la nueva administración optó por detener cualquier movimiento hasta completar la revisión financiera del club.

Otro de los planes en suspenso es la posibilidad de realizar una pretemporada en el extranjero. La iniciativa buscaba darle al equipo un mejor nivel de competencia y roce internacional antes del inicio de la segunda parte del año.

Alianza Lima hace anuncio que enloquece a su hinchada.

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La prioridad de los nuevos responsables de la institución es ordenar la transición económica y establecer las bases del proyecto que se desarrollará en los próximos años. Por ello, cada inversión deberá ser analizada antes de recibir la aprobación definitiva.

Mientras tanto, en Matute existe expectativa por conocer las decisiones que se adoptarán en las próximas semanas. La intención es reactivar cuanto antes la planificación deportiva para que el equipo no pierda tiempo en la preparación de los retos que afrontará durante el Clausura.

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