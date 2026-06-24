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Alianza Lima recibió fuerte noticia que obligó a un cambio en sus planes: "Se confirmó el..."
Alianza Lima fue sorprendido con una noticia que obligará al club a cambiar de planes de forma repentina. Te contamos los detalles.
Pronto empezará el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y Alianza Lima tiene como objetivo ser campeón del fútbol peruano tras tres temporadas. En medio de ello, mientras espera que se reanude la primera división, el cuadro blanquiazul y su hinchada recibieron una noticia que los obligará a cambiar de planes de manera repentina.
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Como se sabe, en medio de la pausa por el Mundial 2026 de la FIFA se disputa la Copa de la Liga en Perú, certamen que reúne a clubes de la Liga 1 y la Liga 2 en un formato de fase de grupos y, posteriormente, llaves eliminatorias hasta llegar a la final. Precisamente en este campeonato, los íntimos fueron notificados sobre una modificación que alterará su jornada.
Alianza Lima recibirá a Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Hugo Sotil Yerén este domingo 28 de junio por la tercera jornada de la contienda nacional. Los blanquiazules están obligados a ganar si quieren mantener viva la ilusión de clasificar a la siguiente etapa, ya que no dependen de sí mismos, sino que necesitan que Carlos Mannucci pierda ante la Universidad César Vallejo.
Alianza Lima viene de perder ante Mannucci.
En ese sentido, al borde de la eliminación de la Copa de la Liga Caliente 2026, a los íntimos les notificaron que su partido sufrió una reprogramación y ahora iniciará a las 13.00 horas (1.00 p. m.) de Lima, Perú. Sin embargo, la fecha y el recinto deportivo donde se llevará a cabo el duelo ante el cuadro norteño se mantiene intacto.
Tabla de posiciones del Grupo A en la Copa de la Liga 2026
|Grupo A
|PJ
|DF
|Puntos
|1. Alianza Atlético
|2
|3
|6
|2. Carlos Mannucci
|2
|1
|3
|3. Alianza Lima
|2
|-2
|1
|4. César Vallejo
|2
|-2
|1
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