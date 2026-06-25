- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Ecuador vs Alemania
- Paraguay vs Australia
- Países Bajos vs Túnez
- Universitario
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
¿Jale de Alianza Lima? Se confirmó que Pedro Gallese volverá a Matute: "Listos para reencontrarnos"
Se conoció la noticia de que Pedro Gallese volverá al estadio Alejandro Villanueva, lo que despertó la alegría de los hinchas blanquiazules.
Alianza Lima busca mejorar su esquema de cara a lo que será su regreso a las canchas en el Torneo Clausura de la Liga 1, por lo que Pablo Guede deberá contar con sus mejores hombres y darles rodaje. En ese sentido, se conoció que Pedro Gallese volvería a pisar Matute, pero no como jugador blanquiazul, sino como rival, pues se confirmó un amistoso internacional contra Deportivo Cali.
La institución de La Victoria dio a conocer esta información mediante sus redes sociales, lo que ha alegrado a los hinchas, quienes esperan volver a ver al ‘Pulpo’ en el estadio Alejandro Villanueva.
PUEDES VER: Alianza Lima recibió fuerte noticia que obligó a un cambio en sus planes: "Se confirmó el..."
Alianza Lima oficializa partido contra Deportivo Cali
“Lo que viene será especial. ¿Están listo para para reencontrarnos? Prepárense para una tarde imperdible”, escribieron vía redes sociales.
Alianza Lima se enfrentará a Deportivo Cali
¿Cuándo será el Alianza Lima vs Deportivo Cali?
De acuerdo a la información del periodista Kevin Pacheco, el encuentro está previsto para realizarse el 12 de julio en el Estadio Alejandro Villanueva.
“Alianza Lima enfrentará al Deportivo Cali de Pedro Gallese previo al inicio del Torneo Clausura. El partido será el domingo 12 de julio en Matute y se tiene planificado que sea con público. En los próximos días, club blanquiazul dará detalles del encuentro”, dio a conocer el comunicador vía X
Información de Kevin Pacheco
Trayectoria de Pedro Gallese
- U. San Martín II
- U. San Martín
- Atlético Minero
- U. San Martín
- Juan Aurich
- Tiburones Rojos
- Alianza Lima
- Tiburones Rojos
- Orlando City
- Deportivo Cali
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00