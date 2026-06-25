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¿Jale de Alianza Lima? Se confirmó que Pedro Gallese volverá a Matute: "Listos para reencontrarnos"

Se conoció la noticia de que Pedro Gallese volverá al estadio Alejandro Villanueva, lo que despertó la alegría de los hinchas blanquiazules.

Antonio Vidal
Pedro Gallese volverá a pisar Matute. Foto: composición Líbero/Win Sports
Pedro Gallese volverá a pisar Matute. Foto: composición Líbero/Win Sports
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Alianza Lima busca mejorar su esquema de cara a lo que será su regreso a las canchas en el Torneo Clausura de la Liga 1, por lo que Pablo Guede deberá contar con sus mejores hombres y darles rodaje. En ese sentido, se conoció que Pedro Gallese volvería a pisar Matute, pero no como jugador blanquiazul, sino como rival, pues se confirmó un amistoso internacional contra Deportivo Cali.

La institución de La Victoria dio a conocer esta información mediante sus redes sociales, lo que ha alegrado a los hinchas, quienes esperan volver a ver al ‘Pulpo’ en el estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima recibió fuerte noticia.

PUEDES VER: Alianza Lima recibió fuerte noticia que obligó a un cambio en sus planes: "Se confirmó el..."

Alianza Lima oficializa partido contra Deportivo Cali

Lo que viene será especial. ¿Están listo para para reencontrarnos? Prepárense para una tarde imperdible”, escribieron vía redes sociales.

Alianza Lima se enfrentará a Deportivo Cali

Alianza Lima se enfrentará a Deportivo Cali

¿Cuándo será el Alianza Lima vs Deportivo Cali?

De acuerdo a la información del periodista Kevin Pacheco, el encuentro está previsto para realizarse el 12 de julio en el Estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima enfrentará al Deportivo Cali de Pedro Gallese previo al inicio del Torneo Clausura. El partido será el domingo 12 de julio en Matute y se tiene planificado que sea con público. En los próximos días, club blanquiazul dará detalles del encuentro”, dio a conocer el comunicador vía X

Información de Kevin Pacheco

Información de Kevin Pacheco

Trayectoria de Pedro Gallese

  • U. San Martín II
  • U. San Martín
  • Atlético Minero
  • U. San Martín
  • Juan Aurich
  • Tiburones Rojos
  • Alianza Lima
  • Tiburones Rojos
  • Orlando City
  • Deportivo Cali
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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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