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Fue el deseo de Alianza Lima y ahora se luce en Campo Mar entrenando con Universitario: "En casa"
Este jugador sonó para convertirse en la principal figura de Alianza Lima para este 2026, pero ahora emociona a los hinchas al lucirse entrenando con la camiseta de Universitario.
Universitario de Deportes viene protagonizando un mercado de fichajes con varias sorpresas para el Torneo Clausura, en el que busca potenciar su plantel para acercarse al título. En ese sentido, dio un gran golpe luego de concretar la llegada de un jugador que venía siendo pretendido por Alianza Lima como refuerzo estelar.
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Fue el deseo de Alianza Lima y ahora se luce entrenando con Universitario
Uno de los jugadores más pretendidos en el mercado de fichajes fue Adrián Quiroz, quien venía siendo una de las figuras estelares de la Liga 1 por el rendimiento mostrado en Los Chankas. Precisamente, Alianza Lima lo tenía en su lista de deseos, pero no logró concretar su traspaso.
Por ello, consciente de su pasado en el club, Universitario aprovechó la oportunidad y cerró el fichaje del volante nacional. En ese contexto, luego de su presentación oficial, el cuadro crema no dejó pasar la oportunidad de mostrar al jugador en sus redes sociales mientras entrenaba en Campo Mar.
Adrián Quiroz sumó su primer entrenamiento con Universitario
“De vuelta en casa: Día 1”, fue el mensaje que dejó el club en su cuenta de Instagram, donde compartió fotografías de Quiroz, quien lucía su felicidad por haber concretado su regreso al club de sus amores.
Cabe señalar que Adrián Quiroz llega a la tienda merengue como una de las grandes operaciones del mercado de fichajes y apunta a destacar al máximo nivel. El volante también es considerado un elemento valioso en la selección peruana, donde forma parte del llamado recambio generacional.
Adrián Quiroz fue sondeado por Alianza Lima
Luego de haber sido la revelación en el Torneo Apertura, Adrián Quiroz despertó la atención de diversos equipos, siendo uno de ellos Alianza Lima. Hace unas semanas, el periodista Alfredo Ccasa reveló que la directiva blanquiazul había iniciado las consultas previas para evaluar el fichaje del volante.
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