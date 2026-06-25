Universitario alista sorpresiva venta de campeón de la Liga 1 antes del Clausura: "Avanzando"

Universitario de Deportes se prepara para lo que será el Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, se conoció que está a punto de concretar una importante venta previo a la segunda parte del certamen peruano, ya que el comando técnico no descarta la salida de otro jugador del plantel.

De acuerdo con la información del periodista Gustavo Peralta, durante el programa Modo Fútbol, Jesús Castillo tiene una posibilidad real de marcharse del elenco estudiantil rumbo a un club del extranjero. Además, se dio a conocer que este interés tomó más fuerza entre la tarde y noche.

“El comando técnico estaba atento a la posible salida de otro jugador y, al parecer, esta semana la situación viene avanzando. Jesús Castillo tiene una posibilidad concreta de marcharse a un club del extranjero. En Universitario, esta opción tomó fuerza durante la tarde-noche y, de concretarse, sería mediante una venta. Desde la interna crema siempre le dijeron al entorno de Castillo que, si aparecía una oportunidad, la única opción sería venderlo. Ahora habrá que esperar si las negociaciones continúan avanzando”, informó Peralta.

Además, aclaró que, debido a esto, desde el cuadro crema se han reforzado con varios jugadores. “Es por eso que la ‘U’ contrata a Quiroz, Guivin y va a llegar el volante 6 extranjero”, complementó.

“Claramente, Cúper no quisiera que se vaya por que es un jugador que le gusta, pero esta ahí, si termina avanzando ya es una cuestionar que se pueda encaminar”.

Cabe señalar que, de momento, no se sabe de qué país pueda ser la oferta, aunque Castillo ya estuvo en Portugal, por lo que no se descarta que la propuesta llegue desde Europa.