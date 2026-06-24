Seleccionado peruano se despide de su club tras confirmarse su fichaje por Universitario: "Gracias"

Universitario de Deportes busca reforzar diversas posiciones de su plantel para aspirar a conquistar el título de la Liga 1 y convertirse en tetracampeón nacional. Por eso, acaba de concretar el fichaje de un seleccionado peruano, quien acaba de despedirse con un emotivo mensaje de su club.

Seleccionado peruano se despide de su club tras confirmarse su fichaje por Universitario

Uno de los nombres que más ilusión ha despertado en los hinchas es el de Adrián Quiroz, quien recientemente fue anunciado como nuevo jugador de Universitario y será el encargado de aportar dinamismo al mediocampo crema en el segundo semestre del año.

Precisamente, luego de confirmarse su llegada a Ate, el futbolista nacional se pronunció en sus redes sociales y dejó un mensaje de despedida a Los Chankas por la temporada y media que estuvo en el club. Asimismo, agradeció a cada uno de sus integrantes.

Adrián Quiroz se despidió de Los Chankas

“Quiero agradecer al club Chankas CYC por este año y medio compartido, a mis compañeros, cuerpo técnico y todo el staff del club. Gracias linda tierra andahuaylina por todo el cariño a mi familia y a mi, los llevaré siempre en mi corazón. Gracias Dios por tantos momentos hermosos que viví ahí”, señaló el jugador en su pronunciamiento.

De igual manera, el futbolista de 27 años dedicó unas líneas a los hinchas andahuaylinos por todo el cariño que le brindaron desde su llegada al club. Según indicó, esas fueron muestras de afecto que no olvidará.

Adrián Quiroz es convocado con la selección peruana

Gracias a su gran rendimiento, Adrián Quiroz se ha ganado un lugar en las convocatorias de Mano Menezes para la selección peruano, donde es señalado como una de las piezas destacadas en el recambio generacional de la ‘Bicolor’.