Universitario se interesa en cinco jugadores para buscar el título del Clausura: "Selección..."

Universitario de Deportes es consciente de que debe incorporar refuerzos importantes para aumentar sus opciones de conseguir el título del Torneo Clausura 2026. En ese contexto, se conoció que está en busca de una incorporación de gran importancia y evalúa a cinco jugadores como posibles fichajes.

Universitario se interesa en cinco jugadores para buscar el título

Durante el programa 'L1 Radio', el periodista Gustavo Peralta reveló que se viven horas claves en la dirección deportiva de Universitario, donde evalúan concretar las últimas salidas y definir a su candidato para ocupar el puesto de volante ancla que le hace falta al equipo tras la salida de Rodrigo Ureña a inicios de año.

En ese contexto, señaló que hay hasta cinco candidatos para ocupar esa posición. Entre ellos figuran los jugadores Esteban Rolón y Leonardo Gil, aunque aún no hay avances con ninguno.

Video: L1 Radio.

"Mañana (hoy) es un día clave para la 'U' y esperan definir al volante seis. Esteban Rolón y Leonardo Gil. El 'Colo' es un sondeo que está en la mesa, pero no está tan avanzado. Rolón es un posibilidad", sostuvo.

Del mismo modo, Peralta indicó que el candidato ideal para el DT Héctor Cúper era Mateus Uribe, pero las negociaciones parecen estar caídas por motivos personales. En esa línea, reveló que le han acercado a un volante ecuatoriano y a otro sudamericano como alternativas.

"Héctor Cúper quería y aceptaba a Mateus Uribe, pero ya sabemos que por un tema personal eso no avanza. A partir de ese punto han ofrecido a un ecuatoriano y a otro jugador de una selección sudamericana, pero vamos a ver", complementó el citado comunicador.

Universitario y el impedimento para fichar al volante extranjero

Cabe señalar que uno de los factores que dificulta la llegada de un volante extranjero al club es, precisamente, el cupo de foráneos que ya tiene Universitario en su plantel. Antes de avanzar con cualquier fichaje, la 'U' debe concretar la salida de Miguel Silveira para poder inscribir a su nuevo jugador.