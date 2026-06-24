- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Brasil vs Escocia
- México vs Chequia
- Marruecos vs Haití
- Universitario
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
Universitario se interesa en cinco jugadores para buscar el título del Clausura: "Selección..."
Universitario sigue planificando su plantel y analiza a cinco jugadores para reforzar una posición clave en la búsqueda del título del Torneo Clausura.
Universitario de Deportes es consciente de que debe incorporar refuerzos importantes para aumentar sus opciones de conseguir el título del Torneo Clausura 2026. En ese contexto, se conoció que está en busca de una incorporación de gran importancia y evalúa a cinco jugadores como posibles fichajes.
PUEDES VER: Cantoro habló sin filtros por comunicado de Universitario sobre José Rivera: "Ese mal..."
Universitario se interesa en cinco jugadores para buscar el título
Durante el programa 'L1 Radio', el periodista Gustavo Peralta reveló que se viven horas claves en la dirección deportiva de Universitario, donde evalúan concretar las últimas salidas y definir a su candidato para ocupar el puesto de volante ancla que le hace falta al equipo tras la salida de Rodrigo Ureña a inicios de año.
En ese contexto, señaló que hay hasta cinco candidatos para ocupar esa posición. Entre ellos figuran los jugadores Esteban Rolón y Leonardo Gil, aunque aún no hay avances con ninguno.
Video: L1 Radio.
"Mañana (hoy) es un día clave para la 'U' y esperan definir al volante seis. Esteban Rolón y Leonardo Gil. El 'Colo' es un sondeo que está en la mesa, pero no está tan avanzado. Rolón es un posibilidad", sostuvo.
Del mismo modo, Peralta indicó que el candidato ideal para el DT Héctor Cúper era Mateus Uribe, pero las negociaciones parecen estar caídas por motivos personales. En esa línea, reveló que le han acercado a un volante ecuatoriano y a otro sudamericano como alternativas.
"Héctor Cúper quería y aceptaba a Mateus Uribe, pero ya sabemos que por un tema personal eso no avanza. A partir de ese punto han ofrecido a un ecuatoriano y a otro jugador de una selección sudamericana, pero vamos a ver", complementó el citado comunicador.
Universitario y el impedimento para fichar al volante extranjero
Cabe señalar que uno de los factores que dificulta la llegada de un volante extranjero al club es, precisamente, el cupo de foráneos que ya tiene Universitario en su plantel. Antes de avanzar con cualquier fichaje, la 'U' debe concretar la salida de Miguel Silveira para poder inscribir a su nuevo jugador.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00