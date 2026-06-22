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Futbolista valorizado en casi medio millón se despidió de su club para firmar por Universitario
Jugador que vale cerca de 500.000 euros decidió separarse de su club para viajar a Lima y firmar por Universitario de Deportes de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Universitario de Deportes se encuentra enfocado en conseguir el título del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 para luego coronarse tetracampeón del fútbol nacional. Por eso, ha logrado fichar a un futbolista valorizado en casi 500.000 euros que ya se despidió de su club para enrumbarse a Ate y firmar su contrato: estamos hablando de Adrián Quiroz.
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Futbolista valorizado en 400.000 euros se despidió de su club para firmar por Universitario
Universitario llegó a un acuerdo con Los Chankas para que su ahora exfutbolista, Quiroz, pueda vestir la camiseta crema y jugar el Clausura 2026 con el club.
Es por eso que ahora el periodista Ernesto Macedo informó que el volante de 27 años ya se despidió de sus compañeros en el club de Andahuaylas y tomará un avión para firmar por Universitario como nuevo fichaje.
Adrián Quiroz será nuevo jugador de Universitario
“Hoy Adrián Quiroz se despidió de sus compañeros de Los Chankas. Todo indica que el seleccionado peruano jugará en Universitario el Clausura 2026”, afirmó el comunicador en su cuenta de X, antes Twitter.
Universitario de Deportes recibió de Los Chankas los documentos firmados para que Adrián Quiroz forme parte del equipo crema. Por eso, solo esperaban los pasajes para su viaje a Lima, y eso ya ocurrió.
¿Cómo le fue a Adrián Quiroz en Los Chankas?
Quiroz llegó a Los Chankas en 2025 y, después de dos temporadas, se ha consolidado como uno de los futbolistas más destacados del plantel. En 2026, el mediocampista participó en 16 encuentros del Torneo Apertura y anotó un gol.
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