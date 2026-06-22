Ex Boca Juniors remece el mercado y se perfila como fichaje de Universitario: "Conversado"

Universitario de Deportes no concretó la llegada de Matheus Uribe para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Sin embargo, desde la directiva crema manejan otra opción para ocupar la volante. Ahora, trascendió que una exfigura de Boca Juniors se perfila como el próximo fichaje del club: estamos hablando de Edwin Cardona.

Exfutbolista de Boca Juniors se perfila como fichaje de Universitario para el Torneo Clausura 2026

Según reveló el periodista Mauricio Loret de Mola en su programa 'Mano a Mano', Cardona ya ha tenido conversaciones con la administración merengue y por eso es evaluado para un posible traspaso desde Atlético Nacional hacia Universitario en medio del Mundial 2026.

Edwin Cardona, ex Boca Juniors, es opción de fichaje en Universitario de Deportes

Sin embargo, el comunicador explicó que el volante colombiano de 33 años tiene altas posibilidades de ser renovado por su actual equipo a fines de diciembre, lo que complica la llegada del también exjugador de Boca Juniors.

"En la 'U' están evaluando la opción de Edwin Cardona. El volante culmina su vínculo con Atlético Nacional y quedaría como agente libre, aunque el club colombiano pretende renovarlo", empezó explicando.

Video: Mano a Mano

"El entorno del jugador ya ha conversado con la 'U'. Se trata de una alternativa de mercado que apareció tras la negativa de Matheus Uribe. Hoy se podría definir si avanza esta opción", culminó.

Edwin Cardona jugó en Boca Juniors

Cabe mencionar que en 2018 Boca Juniors fichó, en condición de préstamo, a Edwin Cardona desde Monterrey de México por un año, en su primera etapa en el club. Luego, en 2020 fue pedido nuevamente a préstamo, pero desde Club Tijuana. Durante sus dos pasos por el club argentino, el volante colombiano disputó 92 partidos y anotó 18 goles.

¿Cómo le va a Edwin Cardona en Atlético Nacional?

Cardona ha tenido tres etapas en Atlético Nacional. Inició su carrera futbolística en este club y ahora, en 2026, es uno de sus jugadores con más jerarquía. En total, el mediocampista de 33 años disputó 207 partidos con el equipo colombiano y anotó 51 goles.