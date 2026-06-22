Definido: Universitario tomó decisión sobre oferta de América de Cali por Alex Valera

Uno de los jugadores de Universitario que es noticia en el fútbol peruano es Alex Valera. El atacante, de 30 años, recibió una oferta formal de América de Cali para incorporarse cuanto antes al plantel colombiano durante todo el 2026. Ante este panorama, la institución merengue tomó una decisión frente a la propuesta de los Diablos Rojos.

Universitario tomó decisión ante oferta de América de Cali por Alex Valera

Según informó el periodista Gustavo Peralta, América de Cali se dirigió a Universitario de Deportes para expresarle formalmente su intención de contar con Alex Valera en su primer equipo. Sin embargo, la oferta no agradó del todo a la dirección deportiva crema, cuyos integrantes esperan una mejora en los próximos días u horas.

El cuadro colombiano quiere a Alex Valera en condición de préstamo por los siguientes seis meses, sin cargo económico. Además, plantea que la U se haga cargo de cierto porcentaje del sueldo del jugador durante todo el tiempo de cesión. De esta manera, no existe acuerdo alguno y se espera que haya novedades de parte del propio América de Cali.

"América de Cali envió una carta formal de intención a Universitario de Deportes por Alex Valera. Sin embargo, la propuesta no satisface ni al club crema ni al delantero. Los colombianos plantean un préstamo por seis meses, sin cargo económico, y además pretenden que la U asuma parte del sueldo del atacante. Habrá que ver si hoy América mejora la propuesta o si todo queda allí.", informó el periodista Gustavo Peralta.

Alex Valera despertó interés en América de Cali.

¿En cuánto está cotizado Alex Valera?

Según el portal Transfermarkt, Alex Valera tiene un valor de mercado de 1 millón de euros a sus 30 años. El atacante crema atraviesa el mejor momento de su carrera profesional, por lo que ahora tiene posibilidades de ir al extranjero con un club representativo de Colombia como América de Cali.