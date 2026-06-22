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Figura de Millonarios se rindió en elogios ante Universitario: "Un club que quiero mucho y adoro"
Figura destacada de Millonarios de Colombia elogió a Universitario de Deportes por ser uno de los clubes que más quiere por su gran hinchada.
Universitario de Deportes se enfrentará ante Millonarios de Colombia por un duelo amistoso en medio de su preparación de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Previo a este encuentro, una figura destacada del club colombiano salió al frente para rendirse en elogios antes el club merengue: estamos hablando de Fabián Bustos.
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Figura de Millonarios de Colombia elogió a Universitario
Bustos fue entrevistado por el programa 'Estudio Fútbol' de A Presión sobre qué sintió al enfrentar a Universitario junto con Millonarios en el duelo amistoso que sostendrán en el Estadio Monumental de Ate.
Fabián Bustos se rindió en elogios ante Universitario previo al amistoso con Millonarios
Para el técnico argentino, será muy bonito volver a pisar Lima y, sobre todo, el recinto donde juega el conjunto crema, ya que verá nuevamente a la hinchada de Trinchera Norte.
"Es hermoso para mi y mi grupo de trabajo de poder jugar el amistoso y ver a la gente que quiero mucho. Dirigí 21 partidos por el torneo🇵🇪entre 2024-2025 y ganamos los 21. Es un club que quiero mucho y adoro, me llena de felicidad", afirmó.
Video: A Presión
Universitario vs Millonarios por amistoso
Universitario y Millonarios de Colombia se medirán el sábado 11 de julio de 2026 a las 8.00 p. m. en el Estadio Monumental de Ate.
¿Cómo le fue a Fabián Bustos en Universitario de Deportes?
Fabián Bustos llegó a Universitario de Deportes en reemplazo de Jorge Fossati en 2024 y logró salir campeón nacional, con lo que consiguió el bicampeonato merengue al final de la temporada. Durante su estadía en tienda crema, el argentino disputó 49 partidos, en los que ganó 29, empató 12 y perdió 8.
En 2025, continuó como entrenador del club crema; sin embargo, tras una oferta de Olimpia de Paraguay, decidió dejar el equipo al inicio del campeonato peruano, por lo que tuvo que ser reemplazado por quien él mismo sustituyó en su momento: Fossati.
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