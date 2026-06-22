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Antonio Valencia reveló si Perú vs Ecuador es un clásico: "Se considera un..."

Antonio Valencia, figura histórica de la selección ecuatoriana, reveló si considera que el partido ante Perú es catalogado como un clásico sudamericano.

Luis Blancas
Antonio Valencia reveló si el partido entre la selección peruana y ecuatoriana es un clásico
Antonio Valencia reveló si el partido entre la selección peruana y ecuatoriana es un clásico | Composición: Líbero
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Durante una reciente conversación en el programa 'Enfocados', Antonio Valencia se refirió a una discusión que suele aparecer entre los aficionados sudamericanos: si los enfrentamientos entre Perú y Ecuador pueden considerarse un clásico. El histórico exfutbolista ecuatoriano no dudó en dar su postura cuando fue consultado por Jefferson Farfán.

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Antonio Valencia reveló si el partido entre la selección peruana y ecuatoriana es un clásico

Valencia aseguró que en Ecuador sí existe la percepción de que la selección peruana es uno de sus rivales tradicionales. "Sí, en Ecuador se considera a Perú como un clásico", respondió Valencia y dejó claro que estos encuentros siempre despiertan una atención especial entre los hinchas de ambos países.

Además, el exjugador de Manchester United recordó con humor las experiencias que vivía cada vez que visitaba Lima para disputar partidos con la selección ecuatoriana. Según contó, disfrutaba del ambiente intenso que rodeaba estos compromisos y de la presión que ejercía la afición peruana durante la llegada del equipo visitante. "Cuando jugábamos contra Perú nos gritaban de todo en el camino al estadio. A mí me encantaba vivir ese ambiente", comentó entre risas.

Antonio Valencia enfrentando a Perú junto a la selección de Ecuador

Antonio Valencia enfrentando a Perú junto a la selección de Ecuador

Pese a la rivalidad deportiva, Valencia resaltó que todo quedaba dentro del campo de juego. Incluso reveló el cariño que siente por el Perú y recordó que uno de sus amigos más cercanos durante su etapa en Inglaterra era peruano. "Siempre he tenido mucho respeto y aprecio por la gente peruana", afirmó.

Perú vs. Ecuador: estadísticas

A lo largo de la historia, Perú y Ecuador se han enfrentado en 54 ocasiones. El balance favorece a la Bicolor con 21 victorias, mientras que la Tri registra 17 triunfos. Los otros 16 encuentros terminaron igualados, lo que refleja la paridad que ha caracterizado esta rivalidad a lo largo de los años.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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