Christian Ramos reveló fuerte detalle del 'Pacto de Lima' entre Perú vs Colombia para el Mundial 2018

Christian Ramos recordó uno de los episodios más comentados de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018: el empate entre Perú y Colombia en la última fecha. El defensor, que fue protagonista de aquella histórica clasificación, reveló detalles de lo ocurrido dentro del campo cuando ambos equipos entendieron que el resultado los beneficiaba.

Christian Ramos reveló firme detalle del 'Pacto de Lima' entre la selección de Perú vs Colombia para el Mundial 2018

La popular 'Sombra' contó que la selección peruana salió decidida a buscar la victoria, especialmente porque desconocía lo que sucedía en el encuentro entre Brasil y Chile. Tras comenzar en desventaja por un gol de James Rodríguez, la Bicolor encontró el empate gracias a Paolo Guerrero y continuó atacando con la intención de quedarse con los tres puntos. "Queríamos ganar sí o sí. No sabíamos qué estaba pasando en el otro partido. Seguíamos yendo al frente porque creíamos que podíamos ganarlo", comentó en el programa 'La Jugada Good'.

Video: La jugada good

Sin embargo, el panorama cambió en los minutos finales cuando Radamel Falcao se acercó a Ramos y Renato Tapia para informarles que Chile estaba cayendo ante Brasil. Según relató el exdefensor, el delantero colombiano les sugirió mantener el empate porque favorecía a ambas selecciones. "Falcao nos decía que con ese resultado estábamos bien los dos y que consultáramos con el banco. Algunos querían seguir atacando, pero yo sentía que el empate no perjudicaba a nadie", explicó.

Con el paso de los minutos, ambos equipos redujeron la intensidad y optaron por conservar el marcador. Ramos aseguró que los jugadores entendieron la situación y acordaron no asumir riesgos innecesarios. "Al final todos decidimos sostener el resultado. Ellos hablaron entre ellos y nosotros también. Ya nadie presionaba ni buscaba atacar con la misma intensidad", recordó.

La selección peruana clasificó al Mundial 2018 a través del repechaje

Aquel 1-1 terminó siendo decisivo para las aspiraciones de ambas selecciones. Colombia obtuvo la clasificación directa a Rusia 2018, mientras que Perú aseguró un lugar en el repechaje intercontinental. Posteriormente, el equipo dirigido por Ricardo Gareca superó a Nueva Zelanda y logró el histórico regreso de la Blanquirroja a una Copa del Mundo después de 36 años de ausencia.