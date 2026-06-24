- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Ecuador vs Alemania
- Paraguay vs Australia
- Países Bajos vs Túnez
- Universitario
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
Alex Valera puede dejar Universitario para jugar con ADT de Tarma: "Tendrá una..."
En medio de los rumores, confirmaron que Alex Valera puede dejar Universitario y terminar jugando con ADT previo al Torneo Clausura de la Liga 1.
Recientemente se informó que América de Cali está interesado en Alex Valera para que sea su delantero en el segundo semestre del año, pero Universitario de Deportes no está dispuesto a venderlo por el monto económico que ofrecieron los colombianos. Sin embargo, con la transferencia aún no descartada, notificaron que el ‘Rifle’ puede dejar la tienda crema para jugar con ADT previo al Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
PUEDES VER: Alianza Lima derrotó 2-0 a Universitario en el clásico del Perú y emociona a su hinchada
Como se sabe, el artillero de la selección peruana es titular indiscutible en la ‘U’, por lo que su partida afectaría seriamente los planes de la institución deportiva. No obstante, mientras se confirma su futuro, el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León brindó un dato interesante a través de sus redes sociales, el cual, de cierta forma, está relacionado con el goleador incaico.
“ADT tendrá una gira internacional. El equipo de Tarma enfrentará a Once Caldas, América de Cali, Racing de Uruguay y Magia FC (Colombia) como preparación de cara al Clausura 2026”, indicó el mencionado comunicador en su cuenta oficial de ‘X’. Como vemos, el elenco del interior del país disputará una ronda de duelos amistosos ante equipos del extranjero para llegar de la mejor manera a la segunda parte de la Liga 1.
Álex Valera es clave en Universitario.
Si bien no menciona al delantero de Universitario de Deportes, sí nombra a América de Cali, y si Alex Valera llega a firmar por el cuadro colombiano jugará con ADT un interesante compromiso, cuando ambos se enfrenten en la gira del ‘Vendaval Celeste’. Sin embargo, de momento no hay nada confirmado y el seleccionado nacional sigue perteneciendo al cuadro dirigido por Héctor Cúper.
¿Qué opina Héctor Cúper sobre Alex Valera?
El periodista Mauricio Loret de Mola indicó lo siguiente en el programa Mano a Mano: “Cúper quiere que Valera se quede y es muy difícil que salga. La segunda oferta que, entiendo, ya podría haber llegado tendría que ser muy buena para que se vaya. Si la oferta es buena, pensando en Valera, él no debería ni dudar. En el fútbol colombiano podría destacar, y América de Cali es uno de los grandes de Colombia”.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00