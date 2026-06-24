Alex Valera puede dejar Universitario para jugar con ADT de Tarma: "Tendrá una..."

Recientemente se informó que América de Cali está interesado en Alex Valera para que sea su delantero en el segundo semestre del año, pero Universitario de Deportes no está dispuesto a venderlo por el monto económico que ofrecieron los colombianos. Sin embargo, con la transferencia aún no descartada, notificaron que el ‘Rifle’ puede dejar la tienda crema para jugar con ADT previo al Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Como se sabe, el artillero de la selección peruana es titular indiscutible en la ‘U’, por lo que su partida afectaría seriamente los planes de la institución deportiva. No obstante, mientras se confirma su futuro, el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León brindó un dato interesante a través de sus redes sociales, el cual, de cierta forma, está relacionado con el goleador incaico.

“ADT tendrá una gira internacional. El equipo de Tarma enfrentará a Once Caldas, América de Cali, Racing de Uruguay y Magia FC (Colombia) como preparación de cara al Clausura 2026”, indicó el mencionado comunicador en su cuenta oficial de ‘X’. Como vemos, el elenco del interior del país disputará una ronda de duelos amistosos ante equipos del extranjero para llegar de la mejor manera a la segunda parte de la Liga 1.

Álex Valera es clave en Universitario.

Si bien no menciona al delantero de Universitario de Deportes, sí nombra a América de Cali, y si Alex Valera llega a firmar por el cuadro colombiano jugará con ADT un interesante compromiso, cuando ambos se enfrenten en la gira del ‘Vendaval Celeste’. Sin embargo, de momento no hay nada confirmado y el seleccionado nacional sigue perteneciendo al cuadro dirigido por Héctor Cúper.

¿Qué opina Héctor Cúper sobre Alex Valera?

El periodista Mauricio Loret de Mola indicó lo siguiente en el programa Mano a Mano: “Cúper quiere que Valera se quede y es muy difícil que salga. La segunda oferta que, entiendo, ya podría haber llegado tendría que ser muy buena para que se vaya. Si la oferta es buena, pensando en Valera, él no debería ni dudar. En el fútbol colombiano podría destacar, y América de Cali es uno de los grandes de Colombia”.