En Colombia confirmaron interés en fichar a futbolista de Universitario: "Jugador de selección"

Se viene una semana movida en Ate. Universitario de Deportes trabaja en la planificación de su plantel para afrontar el Torneo Clausura de la mejor manera. La dirección deportiva ya determinó algunas salidas y analiza posibles refuerzos en el mercado de fichajes. Sin embargo, sus prioridades corren el riesgo de modificarse tras conocerse que un club colombiano pretende contratar a un titular del conjunto crema.

En Colombia confirmaron interés en fichar a futbolista de Universitario

En las últimas semanas se conoció que el América de Cali estaba interesado en hacerse con los servicios de Álex Valera. En principio, el periodista Gustavo Peralta reveló que buscaban un préstamo sin opción de compra, una alternativa que no era del agrado de Universitario.

Sin embargo, recientemente, el accionista mayoritario del cuadro colombiano, Tulio Gómez, conversó con el programa 'En Pared' y confirmó que están interesados en concretar el fichaje de Valera. No obstante, precisó que la idea es que sea con opción de compra.

Video: TV Perú.

"Sí (es cierto el interés por Álex Valera), la parte deportiva está encargado de eso. Nos interesa, nos llamó la atención, es un jugador de selección también. Si se adapta lo compramos. Nosotros vamos con la opción de compra, porque si el jugador la rompe y se adapta, claro que vamos con la opción de compra", señaló.

En esa línea, no dudó en elogiar al atacante nacional y remarcó que es un jugador que despertó la atención del club. Además, recordó que se trata de un habitual en la selección peruana. Es una clara muestra de que volverán a presentar una oferta para cerrar su fichaje.

Valor de mercado de Álex Valera

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, el delantero de Universitario logró una importante revalorización en el mercado de pases y está cotizado en un millón de euros, la cifra más alta de su carrera.