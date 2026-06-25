Alianza Lima registra excelentes resultados y salió campeón del Torneo Apertura 2026, luego de que su plantel demostrara un gran rendimiento en la primera etapa de la temporada. Una de las piezas clave del equipo es Renzo Garcés, y ahora se reveló si Gremio envió una oferta formal para que juegue en el Brasileirao.

Alianza Lima confirmó si Renzo Garcés dejará el club para fichar por Gremio de Brasil

El periodista Gerson Cuba utilizó su cuenta de X, antes Twitter, para informar que, desde Alianza, han asegurado que no ha llegado ninguna oferta oficial para hacerse del pase de Garcés, por lo que esa opción ha quedado descartada.

Asimismo, el defensor de 30 años seguirá en la pretemporada del club con miras al inicio del Torneo Clausura, por lo que estará presente en el amistoso que jugará el equipo blanquiazul ante Deportivo Cali de Colombia el 12 de julio del 2026.

Alianza Lima no recibió ninguna oferta de Gremio por Renzo Garcés

“Hasta el momento, no ha llegado ninguna oferta de Gremio a Alianza Lima. Por ahora, se tiene previsto que el jugador esté presente en el amistoso que disputará el cuadro íntimo ante Deportivo Cali el domingo 12 de julio por la tarde”, afirmó.

Cabe mencionar que, días antes de esta postura de Alianza Lima, periodistas hicieron circular el rumor de que Renzo Garcés habría recibido una oferta formal de Gremio para ficharlo de cara a lo que resta del 2026 del Brasileirao.