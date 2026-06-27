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¿A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético y dónde ver el partido por Copa de la Liga?

Se viene la jornada 3, que definirá el futuro de los equipos del Grupo A en la Copa de la Liga. El elenco íntimo buscará asegurar su pase a los octavos de final.

Antonio Vidal
Alianza Lima vs Alianza Atlético por la jornada 3 de la Copa de la Liga. Foto: composición Líbero/IG
Alianza Lima vs Alianza Atlético por la jornada 3 de la Copa de la Liga. Foto: composición Líbero/IG
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Alianza Lima buscará asegurar su clasificación a los octavos de final cuando se enfrente a Alianza Atlético, este domingo 28 de junio, por la jornada 3 de la Copa de la Liga, compromiso correspondiente al Grupo A de la competición nacional. Por ello, el partido entre los blanquiazules y los churres promete tener más de una emoción de principio a fin.

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¿A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético por Copa de la Liga?

El partido está programado para jugarse desde la 1.00 p. m. (hora peruana), por lo que, si te encuentras fuera de territorio peruano, Diario Líbero te comparte los horarios en otros países.

  • Perú: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 1.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 2.00 p. m.
  • Chile, Paraguay: 2.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay: 3.00 p. m.
  • México (CDMX): 12.00 p. m.
  • Estados Unidos (ET): 2.00 p. m.
  • España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver el partido de Alianza Lima vs Alianza Atlético por Copa de la Liga?

El encuentro entre Alianza Lima y Alianza Atlético, correspondiente a la Copa de la Liga 2026, podrá seguirse en todo el país mediante Bicolor+, la señal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Gracias a esta plataforma de streaming, los aficionados podrán disfrutar del partido desde cualquier dispositivo móvil o computadora, sin necesidad de contar con televisión por cable.

Entradas para el partido de Alianza Lima vs Alianza Atlético por Copa de la Liga

Las entradas para este compromiso estarán disponibles a través de la plataforma Joinnus. Alianza Lima espera contar con el respaldo de su hinchada en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador para buscar la clasificación a los octavos de final.

- Sur: S/. 12.90 soles

- Norte: S/. 12.90 soles

- Oriente: S/. 19.90 soles

- Occidente Central: S/. 29.90 soles

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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