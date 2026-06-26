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Alianza Lima sorprendió a sus hinchas y anunció histórica adquisición: "El legado..."

Alianza Lima anunció importante adquisición y ha generado un impacto entre los hinchas. El equipo se alista para disputar el Torneo Clausura desde junio.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima anuncia importante e histórica adquisición
Alianza Lima anuncia importante e histórica adquisición | Foto: Club Alianza Lima
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Alianza Lima viene preparándose para el Torneo Clausura de la Liga 1 y el primer equipo ya trabaja a las órdenes del comando técnico, encabezado por Pablo Guede. Más allá del tema deportivo, en La Victoria hicieron el anuncio sobre una adquisición que ha recibido buenos comentarios entre sus hinchas.

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A través de sus canales oficiales, el cuadro blanquiazul informó que adquirió todos los elementos del museo del historiador Armando Leveau, quien había recopilado diferentes imágenes, fotografías y demás piezas sobre la historia del club.

“Alianza Lima preservará el legado del historiador don Armando Leveau. Biblioteca del mayor recopilador blanquiazul se queda en casa y formará parte del patrimonio del club, al servicio de futuras generaciones”, informó Alianza Lima en su portal deportivo.

Recordemos que Armando Leveau falleció el pasado 25 de agosto del 2025, a los 77 años, y dejó un legado importante de hinchaje, además de documentación e imágenes exclusivas sobre el club del que fue fanático en vida.

Alianza Lima

Alianza Lima adquirió museo de Armando Leveau

Alianza Lima anuncia compra de archivo histórico de Armando Leveau

“Hay personas que hacen historia dentro de la cancha y otras que dedican su vida a impedir que esa historia sea olvidada. Don Armando Leveau perteneció a este último grupo.

Historiador, periodista deportivo, socio y exdirigente del Club Alianza Lima, dedicó gran parte de su existencia a recopilar, investigar y defender las páginas más gloriosas de nuestra institución blanquiazul. Su incansable labor no solo permitió rescatar valiosos documentos, fotografías y testimonios desde la década de 1950, sino que se convirtió en el faro metodológico para reconstruir la memoria material e histórica de La Victoria.

Ante su sensible fallecimiento, el Club Alianza Lima asume con profundo orgullo y máxima responsabilidad el compromiso de preservar, custodiar y difundir el valioso archivo histórico que con tanta pasión estructuró a lo largo de los años.

Porque quienes entregan su vida por Alianza nunca se van del todo. Permanecen en sus recuerdos, en sus historias y, desde hoy, en cada página de este legado que el club custodiará para siempre.

¡Don Armando Leveau, siempre presente! ¡Arriba Alianza!”

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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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