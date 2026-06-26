¿Se cayó el pase? Christian Cueva y el fuerte motivo que impide su fichaje por club campeón

Uno de los jugadores que más ilusionó a los hinchas es Christian Cueva, recordado por ser uno de los mejores de la selección peruana. El volante era una de las figuras de Juan Pablo II, aunque se confirmó su deseo de dejar el equipo y concretar su fichaje por un elenco campeón; sin embargo, ha surgido una gran complicación. Nos referimos a Sport Boys, que lo quiere para el Torneo Clausura.

Christian Cueva y el fuerte motivo que impide su fichaje por club campeón

En los últimos días, Juan Pablo II confirmó que había acordado la cesión de Christian Cueva a Sport Boys por lo que resta de la temporada. Sin embargo, llamó la atención que la Misilera no lo presentara oficialmente. En ese contexto, se conoció, por medio del periodista Diego Sotomayor, que aún no es 100% segura su incorporación.

De acuerdo con lo señalado por el hombre de prensa, la dueña del cuadro papal no ha concretado la firma del documento que acredita el préstamo del jugador. Esto, pese a que hay un acuerdo cerrado. Por ello, los chalacos no han podido hacer el anuncio oficial.

Peligra el fichaje de Christian Cueva con Sport Boys pese a tener acuerdo con el club.

“Christian Cueva y Sport Boys. La dueña de Juan Pablo II, esposa de Agustín Lozano, aún no firma el préstamo pese al acuerdo. Por esta razón, el club rosado no lo presenta en sus redes. Ya hay un video preparado y también sesión de fotos listas pero falta la rubrica”

En esa línea, el periodista deportivo señaló que Sport Boys ya tiene el material audiovisual preparado para publicarlo en sus redes sociales, pero, mientras no se concrete oficialmente el préstamo, no lo difundirá.

¿Hasta cuándo firmará contrato Christian Cueva con Sport Boys?

En principio, el acuerdo entre Christian Cueva y Sport Boys es por seis meses, es decir hasta el final del Torneo Clausura. Luego de ello, la ‘Misilera’ deberá negociar una nueva cesión o efectuar la compra del jugador a Juan Pablo II.