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Carlos Zambrano dio fuerte comentario a Christian Cueva tras firmar por Sport Boys: "Ya sabe..."

Carlos Zambrano no se guardó nada y dio una rotunda advertencia a Christian Cueva luego de fichar y firmar por Sport Boys de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Carlos Zambrano dio rotunda advertencia a Christian Cueva tras fichar por Sport Boys
Carlos Zambrano dio rotunda advertencia a Christian Cueva tras fichar por Sport Boys | Composición: Líbero
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Christian Cueva fue fichado por Sport Boys como refuerzo a préstamo de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En medio de ello, Carlos Zambrano, defensor del club rosado, no se guardó nada y se pronunció sobre el también conocido como 'Aladino'.

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Carlos Zambrano dio rotunda advertencia a Christian Cueva tras fichar por Sport Boys

En conversación con Juan Manuel Vargas a través de su programa 'La Parrilla del Loco', Zambrano fue consultado sobre cómo ve la llegada de Cueva a Boys, luego de que Juan Pablo II lo prestara para la segunda mitad del año, y le dejó una fuerte advertencia.

Asimismo, el popular 'Kaiser' dejó en claro que siente mucho cariño por todos los jugadores del plantel, ya que lleva más de un mes en el equipo y se siente como en familia.

Video: La Parrilla del Loco

Carlos Zambrano saludó la incorporación del volante a la escuadra chalaca y le pidió que llegue para jugar y demostrar sus cualidades futbolísticas, ya que en Sport Boys los hinchas no suelen aguantar malos rendimientos.

"Yo llevo dos meses y ya me encariñe con el plantel, es un grupo nuevo. Aparte al 'Cholo' se le va a recibir de la mejor manera, con los brazos abiertos, caerá bien, pero ya sabe. Acá en el Callao importa que juegue bien. El 'Cholo' calidad tiene", afirmó el defensor peruano.

Christian Cueva es nuevo jugador de Sport Boys

Christian Cueva selló un contrato con Sport Boys para incorporarse como nuevo refuerzo durante los seis meses que quedan de 2026, luego de que Juan Pablo II optara por cederlo al conjunto chalaco. El mediocampista llega al equipo rosado como una de sus principales incorporaciones, con el objetivo de disputar el título del Torneo Clausura de la Liga 1.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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