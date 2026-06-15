Christian Cueva dejará Juan Pablo II para jugar por campeón del Perú: "Solo esperan que..."

Con miras al inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, todos los clubes del fútbol peruano se encuentran reforzándose en el mercado de fichajes. Bajo esa premisa, Christian Cueva está a punto de incorporarse a uno de los equipos más emblemáticos de nuestro balompié. Esto, luego de no haber destacado en Juan Pablo II durante los primeros seis meses de la temporada. Te contamos los detalles.

Según informó el periodista Gustavo Peralta mediante sus redes sociales, ‘Aladino’ saldrá de Chongoyape en condición de préstamo a uno de los principales elencos del Perú, que incluso ha salido campeón de la primera división en más de una oportunidad. Nos referimos a Sport Boys del Callao, que está buscando potenciar su plantel principal a falta de poco para su centenario institucional.

“¡Christian Cueva muy cerca de ser jugador de Sport Boys! Juan Pablo II lo cede a préstamo e incluso el club rosado ya habría hecho el pago al equipo de Chongoyape. En el Callao solo esperan que firme el contrato para anunciarlo”, indicó el mencionado comunicador a través de su cuenta oficial de ‘X’, y reveló cuál sería el nuevo destino del volante nacional, que sigue buscando retomar su mejor versión antes de poner fin a su carrera profesional, ya que actualmente tiene 34 años.

Christian Cueva cerca de Sport Boys.

Vale precisar que, tras su paso por Emelec, el mundialista con la selección peruana regresó recién a inicios de año a la Liga 1 y causó mucha expectativa entre sus seguidores. Sin embargo, no le ha ido bien y Juan Pablo II marcha en el décimo séptimo lugar de la tabla de posiciones, es decir, en zona de descenso a la Liga 2. Por ello, Christian Cueva ve con buenos ojos llegar a un club que al menos tiene opciones de clasificar a un torneo internacional para la próxima temporada.

Trayectoria de Christian Cueva