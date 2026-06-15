Revelan cómo marcha el esperado regreso de Piero Quispe a Universitario: "Absolutamente..."

Con el firme objetivo de conseguir el Torneo Clausura 2026 y así disputar la final de la Liga 1, Universitario de Deportes ha comenzado a mover sus fichas en el libro de pases y busca reforzarse de la mejor manera. Bajo esa premisa, recientemente se filtró información contundente sobre el rumorado retorno de Piero Quispe a tienda crema para la segunda parte de la temporada.

Resulta que el mediocampista nacional no continuará en el Sydney FC de Australia y analiza dónde continuar con su carrera deportiva, aunque todavía tiene contrato con Pumas de México hasta diciembre del presente año. Por ello, los aficionados analizaban un posible regreso al cuadro merengue para revertir el pésimo inicio de campaña de los de Ate. Sin embargo, el periodista Gustavo Peralta acabó con esa esperanza.

“El tema de Piero Quispe está en absolutamente nada”, indicó el mencionado comunicador en el programa 'Hablemos de MAX', vía L1 MAX. De esta forma, dejó claro que no existe, de momento, ninguna negociación avanzada para que el volante peruano se convierta en el nuevo fichaje de Universitario de Deportes para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Por ello, la directiva seguirá buscando opciones.

Además, recordemos que, por más cariño que le tenga a la ‘U’, la prioridad del mediocampista incaico es continuar con su carrera profesional en el extranjero, por lo que buscará una institución fuera del país para volver a su mejor versión. La temporada pasada jugó 30 partidos con el club de Oceanía, anotó dos goles y brindó cinco asistencias.

Universitario contrató a otro mediocampista

Recientemente, Universitario de Deportes anunció la contratación de Jordan Guivin, procedente de ADT, para todo el Torneo Clausura 2026. El mediocampista volverá a tienda crema luego de tres años y busca ocupar el puesto que acaba de dejar libre Martín Pérez Guedes.