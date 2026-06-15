Se reveló el jugador que deja Alianza Lima de cara al Clausura: "Se han comunicado con el club"

Tras conquistar el Torneo Apertura y dar el primer paso para coronarse campeón nacional, en Alianza Lima ya planifican lo que será el segundo semestre y, además de la llegada de refuerzos, también pueden darse algunas salidas, ya sea de jugadores que reciban ofertas o de elementos que buscan mayor continuidad de cara al Clausura.

De acuerdo con lo revelado por José Varela, un futbolista con pocos minutos durante la presente campaña ya busca nuevos horizontes de cara a la última parte del año. ¿De quién se trata?

“Alta posibilidad de que pueda salir en el Torneo Clausura. Es un jugador que no ha tenido minutos en Alianza Lima y los busca en el Torneo Clausura. Si bien habíamos informado de manera preliminar que era un posibilidad, esto es alto probable. Desde el jugador se han comunicado con el club para que pueda salir. Me refiero a Josué Estrada", dijo el comunicador en Modo Fútbol, programa que se emite por el canal de YouTube de Linkeados.

Video: Modo Fútbol.

Recordemos que el marcador llegó a Matute para el Clausura del 2025, donde alternó en varios partidos tanto del torneo local como en la Copa Sudamericana. Sin embargo, con Pablo Guede casi no ha jugado; además, en esa posición están Luis Advíncula como titular y Marco Huamán como alternativa.

Sobre un posible reemplazo, en caso de que se confirme la salida de Estrada, se especuló con la opción de Emilio Saba, también pretendido por Universitario de Deportes, pero de momento no hay acercamiento ni negociación con Melgar, dueño de su carta pase.

Josué Estrada: números en Alianza Lima

En 14 partidos con Alianza Lima, Josué Estrada marcó un gol y dio una asistencia. Este año solo disputó dos encuentros con camiseta blanquiazul.