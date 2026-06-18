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Christian Cueva sorprende tras dejar Juan Pablo II y firmar por club campeón para el Clausura

Christian Cueva remeció el mercado tras confirmarse que dejó las filas de Juan Pablo II y concretó su llegada a un mítico club que busca destacar en el Torneo Clausura.

Angel Curo
Christian Cueva sorprende tras dejar Juan Pablo II y firmar por club campeón
Christian Cueva sorprende tras dejar Juan Pablo II y firmar por club campeón | Composición: Líbero
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El mercado de pases de la Liga 1 viene dejando movimientos inesperados que prometen dar de qué hablar en el segundo semestre del año. Uno de ellos lo protagonizó Christian Cueva, quien ya definió su salida de Juan Pablo II y oficializó su llegada a un mítico club para afrontar el Torneo Clausura 2026.

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Christian Cueva dejó Juan Pablo II para firmar por club campeón

Recientemente, Juan Pablo II College anunció mediante sus canales oficiales que Christian Cueva no seguirá en sus filas hasta el final de la temporada. En su mensaje, le agradecieron sus servicios y entrega durante su etapa en el club, además de confirmar que se marcha rumbo a Sport Boys.

La ‘Misilera’ lo venía pretendiendo desde hace varios meses y era uno de los pedidos expresos del DT Carlos Desio. Según indicó el cuadro de Chongoyape en su publicación, ‘Aladino’ se marcha en calidad de cedido hacia el cuadro chalaco.

Christian Cueva, Sport Boys, Fichajes Liga 1

Christian Cueva dejó Juan Pablo II y jugará en Sport Boys

Hoy cerramos una etapa y te deseamos lo mejor en la que viene. ¡Gracias por defender nuestros colores, Christian Cueva!”, fue el mensaje que dejó Juan Pablo II en su publicación.

Cabe señalar que el volante nacional ya había manifestado en el pasado su deseo de defender algún día los colores de Sport Boys. Ahora, deberá sumarse a los entrenamientos de los porteños con miras al Torneo Clausura, donde será vital para aportar la creatividad que le hace falta al equipo.

¿Cuándo será anunciado Christian Cueva en Sport Boys?

Hasta el momento, Sport Boys no ha hecho oficial la llegada de 'Aladino' en sus canales oficiales y, según indicó el gerente deportivo Mario Flores, deben resolver ciertos temas puntuales para hacer el anuncio.

"Estamos resolviendo unos temas que son menores para hacer el anuncio oficial. Es por seis meses en principio y hay un acuerdo. Es un jugador de nivel y nos va aportar bastante. Hablé con él y está muy contento de llegar a una gran institución", señaló en el programa ‘Estudio Fútbol’.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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