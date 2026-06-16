Christian Cueva jugará octavos de final de la Copa y sorprende a hinchas: "Firmará hoy"

Luego de que en las últimas horas se rumoreara un acercamiento entre Christian Cueva y Sport Boys para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, ahora diversas fuentes aseguran que el mediocampista nacional firmará hoy mismo por un histórico club del continente con el objetivo de jugar los octavos de final de la Copa. Te contamos todos los detalles sobre el futuro profesional del popular 'Aladino'.

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Según informó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León, el ex Alianza Lima se encuentra cerca de convertirse en el flamante refuerzo de un campeón del fútbol peruano, que quiere revertir el discreto arranque de campaña que tuvo con el Torneo Apertura. Nos referimos precisamente a la escuadra del Callao, que ha avanzado las negociaciones de forma exitosa y es cuestión de horas para que se haga oficial la incorporación.

“Christian Cueva firmará hoy con Sport Boys y mañana acudirá a entrenar con el plantel rosado a cargo de Carlos Desio. El volante nacional será inscrito en el Torneo Clausura y disputará la Copa Caliente a partir de octavos”, indicó el mencionado comunicador. De esta forma, 'Aladino' dejará Juan Pablo II, club que marcha penúltimo y en zona de descenso en la tabla de posiciones, para buscar por lo menos la clasificación a un certamen internacional con los rosados.

Christian Cueva jugó el Torneo Apertura en Juan Pablo II.

Asimismo, como informó Ernesto Macedo, Christian Cueva podrá jugar la segunda parte de la Liga 1 2026 y también tendrá opciones de aparecer en la Copa de la Liga de Perú desde los octavos de final, si Sport Boys consigue pasar la fase de grupos. Los 'chalacos' forman parte del Grupo I junto a la Universidad de San Martín y la Academia Cantolao, y marchan en la segunda casilla luego de igualar 2-2 con los albos.

Trayectoria de Christian Cueva