Liga 1 confirmó la fecha 1 del Torneo Clausura: programación, horario y canales de los partidos

Cada vez falta menos para que empiece el Torneo Clausura 2026. Tras el título de Alianza Lima en el Apertura, todos los clubes buscarán pelear esta segunda competencia para tentar el ansiado título nacional, mientras los blanquiazules intentarán ganarla para no disputar finales y coronarse de manera directa.

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Por lo pronto, la Liga 1 dio a conocer la programación oficial de la primera jornada del Torneo Clausura, que se jugará en la misma semana de la final del Mundial 2026. El viernes 17 se jugarán dos encuentros, entre ellos Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso.

Luego, el sábado 18 se disputarán cuatro enfrentamientos, entre los que destaca el ADT vs Universitario en Tarma. Finalmente, el domingo 19 se cerrará la fecha con dos cotejos, entre ellos el Alianza Lima vs Sport Huancayo en el Alejandro Villanueva.

Programación de la fecha 1 del Torneo Clausura 2026

Fecha Hora Partido Estadio Viernes 17.07 1.00 p. m. FC Cajamarca vs Juan Pablo II Héroes de San Ramón Viernes 17.07 3.15 p. m. Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso Alberto Gallardo Viernes 17.07 8.00 p. m. Cienciano vs FBC Melgar Inca Garcilaso de la Vega Sábado 18.07 11.00 a. m. CD Moquegua vs Comerciantes Unidos 25 de Noviembre Sábado 18.07 1.15 p. m. ADT vs Universitario Unión Tarma Sábado 18.07 3.30 p. m. Atlético Grau vs UTC La Matanza Sábado 18.07 6.30 p. m. Cusco FC vs Alianza Atlético Inca Garcilaso de la Vega Domingo 19.07 11.00 a. m. Los Chankas vs Sport Boys Los Chankas Domingo 19.07 7.00 p. m. Alianza Lima vs Sport Huancayo Alejandro Villanueva

¿Dónde se ven los partidos de la Liga 1?

Todos los encuentros de la Liga 1 2026 se pueden ver a través del canal L1 Max, disponible en DirecTV, Movistar, Best Cable, Claro TV y otros cableoperadores.