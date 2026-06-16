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Liga 1 confirmó la fecha 1 del Torneo Clausura: programación, horario y canales de los partidos

Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal ya saben en qué fecha y contra quién debutarán en el inicio del Torneo Clausura 2026.

Gary Huaman
Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal lucharán por el Torneo Clausura.
Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal lucharán por el Torneo Clausura. | Foto: composición Líbero
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Cada vez falta menos para que empiece el Torneo Clausura 2026. Tras el título de Alianza Lima en el Apertura, todos los clubes buscarán pelear esta segunda competencia para tentar el ansiado título nacional, mientras los blanquiazules intentarán ganarla para no disputar finales y coronarse de manera directa.

Alianza Lima aún se encuentra de vacaciones y todavía no inicia su pretemporada.

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Por lo pronto, la Liga 1 dio a conocer la programación oficial de la primera jornada del Torneo Clausura, que se jugará en la misma semana de la final del Mundial 2026. El viernes 17 se jugarán dos encuentros, entre ellos Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso.

Luego, el sábado 18 se disputarán cuatro enfrentamientos, entre los que destaca el ADT vs Universitario en Tarma. Finalmente, el domingo 19 se cerrará la fecha con dos cotejos, entre ellos el Alianza Lima vs Sport Huancayo en el Alejandro Villanueva.

Programación de la fecha 1 del Torneo Clausura 2026

FechaHoraPartidoEstadio
Viernes 17.071.00 p. m.FC Cajamarca vs Juan Pablo IIHéroes de San Ramón
Viernes 17.073.15 p. m.Sporting Cristal vs Deportivo GarcilasoAlberto Gallardo
Viernes 17.078.00 p. m.Cienciano vs FBC MelgarInca Garcilaso de la Vega
Sábado 18.0711.00 a. m.CD Moquegua vs Comerciantes Unidos25 de Noviembre
Sábado 18.071.15 p. m.ADT vs UniversitarioUnión Tarma
Sábado 18.073.30 p. m.Atlético Grau vs UTCLa Matanza
Sábado 18.076.30 p. m.Cusco FC vs Alianza AtléticoInca Garcilaso de la Vega
Domingo 19.0711.00 a. m.Los Chankas vs Sport BoysLos Chankas
Domingo 19.077.00 p. m.Alianza Lima vs Sport HuancayoAlejandro Villanueva

¿Dónde se ven los partidos de la Liga 1?

Todos los encuentros de la Liga 1 2026 se pueden ver a través del canal L1 Max, disponible en DirecTV, Movistar, Best Cable, Claro TV y otros cableoperadores.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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