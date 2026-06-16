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Sekou Gassama superó a Universitario y se filtra dónde continuará su carrera: "Consideran a..."

Sekou Gassama olvidó rápido a Universitario de Deportes, donde tuvo un paso discreto, y ahora busca en qué club jugará este 2026.

Francisco Esteves
Sekou Gassama superó a Universitario y busca club.
Sekou Gassama superó a Universitario y busca club. | Foto: Universitario - X.
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Luego de un pésimo semestre en Universitario de Deportes, Sekou Gassama se marchó antes de terminar su contrato y superó rápidamente su paso por el cuadro crema, ya que recientemente se confirmó que el delantero africano se encuentra buscando un nuevo club para continuar con su carrera profesional. ¿Seguirá jugando en la Liga 1 2026?

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El periodista Mauricio Loret de Mola, en diálogo con el programa 'Mano a mano' vía DENGANCHE, en YouTube, contó que tuvo contacto con el círculo cercano del atacante senegalés y conoció cómo se gestiona su futuro profesional. Recordemos que cuenta con nacionalidad española, por lo que en muchos países europeos no ocupa plaza de extranjero.

Conversé con el entorno de Gassama. Ven mercado para él en Asia y también consideran a Europa como destino. Pronto definirán lo mejor para su representado”, indicó el mencionado comunicador. De esta forma, todo apunta a que Sekou Gassama continuará su carrera lejos del Perú y no existe posibilidad de que juegue en otro club de la Liga 1 para el Torneo Clausura 2026.

Números de Sekou Gassama en Universitario

Recordemos que, en Universitario de Deportes, el delantero senegalés apenas jugó siete partidos entre el campeonato nacional y la Copa Libertadores, y en la mayoría de ellos ingresó apenas en los últimos minutos. Además, en ese lapso, nunca llegó a convertir un solo gol, por lo que se fue con una muy mala imagen frente a los hinchas del cuadro merengue.

Trayectoria de Sekou Gassama

  • Barcelona
  • Damm
  • Almería
  • Real Valladolid
  • Rayo Vallecano
  • Bergantiños
  • Badalona
  • Sant Andreu
  • Valencia Mestalla
  • CF Fuenlabrada
  • Málaga
  • Racing de Santander
  • Anorthosis
  • USM Alger
  • CD Eldense
  • Universitario
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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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