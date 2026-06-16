¿Fichaje del año? Campeón con Universitario a un paso de firmar por club de Europa: "Cláusula"

Universitario de Deportes ha tenido infinidad de futbolistas que han quedado en la historia de la institución con trofeos en mano. Uno de ellos es Álvaro Ampuero, quien fue parte del plantel que se coronó campeón de la Copa Libertadores Sub-20 en la edición 2011. Ahora juega en Cusco FC, de la Liga 1, donde ha despertado el interés de un club europeo.

Álvaro Ampuero despertó interés de club de Europa

Según reportó el periodista Ernesto Macedo, de L1 MAX, todo apunta a que el club Manisa FK, de Turquía, tiene intenciones de fichar a Álvaro Ampuero, a sus 33 años. Su rendimiento en Cusco FC ha convencido al equipo, que ve con buenos ojos la incorporación del exjugador de Universitario de Deportes.

Este equipo afronta la Segunda División Profesional de Turquía, denominada '1 Lig', por lo que confía en la llegada de Álvaro Ampuero para potenciar su sector defensivo y así conseguir el objetivo de ascender a la Primera División de la liga turca.

"El defensa Álvaro Ampuero interesa a Manisa FK que disputa la Liga de Turquía. No ocupa plaza de extranjero. Tiene pasaporte comunitario. Cuenta con cláusula en Cusco FC", informó el mencionado periodista en sus redes sociales.

Álvaro Ampuero fue campeón de Universitario y ahora puede ir a Europa estando en Cusco FC.

Lo cierto es que ahora el elenco de Manisa FK enviará una propuesta formal a Cusco FC para concretar el fichaje de Álvaro Ampuero en esta etapa de la temporada. Se reveló que el futbolista peruano tiene cláusula de salida, por lo que las negociaciones pueden prosperar con el paso de los días.

¿En qué clubes jugó Álvaro Ampuero?