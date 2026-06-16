Universitario quiere a argentino de 31 años con pasado en Europa y Boca para el Clausura: "Posibilidades"

Universitario de Deportes se encuentra en la búsqueda de su próximo volante central. Entre todos los nombres que se han barajado, como el del colombiano Mateus Uribe, acaba de aparecer uno nuevo: Esteban Rolón, futbolista que pasó por grandes clubes de Europa y Sudamérica.

De acuerdo con la información del periodista Gustavo Peralta en el programa de YouTube 'Colectivo World', el argentino de 31 años con pasado en el Málaga de España o Boca Juniors de su país ha entrado en órbita de Héctor Cúper e incluso cumple con varios de los requisitos que está pidiendo el comando técnico crema.

“Argentino de 31 años que jugó en Argentinos Juniors, Málaga de España, Genova de Italia, en Huracán, Boca, Belgrano, Aldovisi y se llama Esteban Rolón”, empezó a decir el comunicador.

Luego, añadió que lo están analizando con bastante detenimiento: “Es una de las posibilidades que tiene Universitario de Deportes para sumarse como volante, porque están buscando un volante central 6, al margen de Mateus Uribe que hemos contado, Rolón es una posibilidad que se está hablando dentro de Universitario, lo están analizando y entendemos que cumple con los estándares que el comando técnico considera”.

¿Quién es Esteban Rolón?

Esteban Leonardo Rolón es un futbolista profesional argentino (también posee la nacionalidad polaca) nacido el 25 de marzo de 1995 en Posadas, Misiones. Se desempeña principalmente como mediocampista central o pivote defensivo, caracterizado por su equilibrio táctico, despliegue y capacidad de recuperación en la mitad de la cancha.

Tras formarse en las divisiones inferiores de Argentinos Juniors, logró consolidarse y dar el salto a Europa. Su carrera continuó en ligas importantes como la española y la italiana antes de regresar a la Primera División de Argentina, donde defendió camisetas de equipos de gran relevancia y cosechó múltiples títulos nacionales. Desde principios de 2026, forma parte del plantel de Aldosivi.

Esteban Rolón suena para jugar en Universitario.

¿En qué clubes ha jugado Esteban Rolón?