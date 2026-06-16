Alianza Lima le pidió a este defensor que se quede a pesar de que iba a dejar el club para el Clausura

Cuando todo hacía indicar que Josué Estrada iba a dejar Alianza Lima para el Torneo Clausura, el escenario dio un giro y finalmente se quedará en el cuadro blanquiazul con el objetivo de sumar minutos y pelear por un lugar como lateral derecho.

De acuerdo con la información del periodista José Varela, el propio club le pidió al futbolista de 31 años que se quede, a pesar de que ya se encontraba en busca de algunas opciones.

“¡SE QUEDA! Josué Estrada no se mueve de Alianza Lima. El defensa estaba buscando opciones para salir a préstamo en el Torneo Clausura, sin embargo, el club no quiere que salga del plantel y ahora le toca al jugador seguir luchando en busca de minutos”, escribió el comunicador en su cuenta de X.

Josué Estrada llegó a Alianza Lima para el Clausura 2024

¿Cómo le va a Josué Estrada en Alianza Lima?

Luego de sus buenas actuaciones en Cienciano, Josué Estrada despertó el interés de Alianza Lima y el club decidió ficharlo a mitad de la temporada 2024. En ese entonces, con la camiseta blanquiazul, el defensor jugó un total de 12 partidos y anotó un solo gol entre el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.

Sin embargo, su realidad es completamente diferente este año. Si bien era considerado por Néstor Gorosito, esta vez Pablo Guede no lo ha usado mucho porque por esa banda tiene a Luis Advíncula y a Marco Huamán, quien, pese a jugar de lateral izquierdo, también ha sabido suplir al ‘Rayo’ en algunas ocasiones.

Solo ha jugado dos partidos en el Torneo Apertura, en las victorias por 1-0 ante UTC y ADT, ambos encuentros en altura. Lamentablemente, Estrada entró en los minutos finales y apenas pudo sumar más. Pese a ello, será parte del plantel que afrontará el Torneo Clausura con el objetivo de conseguir el ansiado título nacional.