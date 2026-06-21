Paolo Hurtado dio tajante opinión sobre el fichaje de Christian Cueva por Sport Boys: “Espero que…”

Paolo Hurtado habló sobre el fichaje de Christian Cueva luego de que se concretara su esperado regreso a las canchas de fútbol, tras el choque entre Unión Huaral y Sport Boys por la Liga 3. El ‘Caballito’ señaló que, pese a que no ha podido hablar con su excompañero en la selección peruana, es bonito ver a Cueva vistiendo la camiseta rosada.

Paolo Hurtado dio tajante opinión sobre el fichaje de Christian Cueva por Sport Boys

"No he podido hablar con él. Así que es bonito ver a un compañero con el que pasamos tantos momentos lindos en la selección, espero que le vaya bien en Sport Boys", fueron las palabras del jugador, que le deseó todos los éxitos a ‘Aladino’.

Paolo Hurtado y su deseo de volver a la Liga 1

En su relato, señaló que actualmente se encuentra bien físicamente, luego de recuperarse de su lesión. "Vengo de una para de 9 meses porque me rompí el tendón. Hoy me siento bien físicamente, luchando hasta el último. Creo que todavía puedo darle más al fútbol, estoy trabajando para eso, todos los días me esfuerzo y me cuido para el día del partido estar al 100%", señaló.

Incluso, el exseleccionado nacional tiene como meta volver a la primera división y afirmó que trabaja con disciplina en cada entrenamiento para ganarse una oportunidad en la Liga 1.

"Estoy trabajando para eso (volver a primera). La verdad que entreno y me cuido al máximo para que llegue esa oportunidad. Durante toda mi carrera me he caracterizado por ser un profesional. Espero que esta vez que pasó el tema de la lesión, la gente vea que uno se cuida y que estoy recuperado para competir al máximo", complementó para las cámaras del medio Entre Bolas.