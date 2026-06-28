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DT de Alianza Femenino rotundo con Universitario tras ganar en la semifinal: "Un nivel tan.."
José Letelier, entrenador de Alianza Lima, dio fuerte comentario sobre la victoria de su equipo ante Universitario en la semifinal de ida del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026.
José Letelier se mostró conforme con la victoria de Alianza Lima sobre Universitario de Deportes en la semifinal de ida del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026, aunque dejó en claro que la serie aún está lejos de definirse. El entrenador chileno resaltó el esfuerzo de sus dirigidas y aseguró que la ventaja mínima no garantiza nada de cara al encuentro de vuelta en el Estadio Monumental.
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José Letelier, técnico de Alianza Femenino, dio rotundo comentario sobre Universitario tras ganar la semifinal de ida de la Liga Femenina
Letelier destacó el compromiso mostrado por Alianza para imponerse ante Universitario en un partido muy parejo y también explicó cuál será la clave para intentar asegurar la clasificación a la final desde el Monumental de Ate.
"La llave sigue completamente abierta. Conseguimos una diferencia mínima, pero valoro mucho la entrega, el orden y el sacrificio que tuvieron las jugadoras. El objetivo era ganar este primer partido y ahora debemos prepararnos para una revancha que será muy complicada", manifestó.
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"Debemos enfocarnos en hacer lo que está a nuestro alcance, mantener la concentración, aprovechar las oportunidades que tengamos y evitar que el rival nos haga daño. Cuando dos equipos son tan parejos, cualquier detalle termina marcando la diferencia", continuó.
Finalmente, José Letelier, técnico de Alianza Lima, cuestionó una decisión arbitral ocurrida durante el compromiso ante Universitario de Deportes. Según explicó, consideró que una acción merecía una sanción distinta y señaló que la jueza principal cambió su determinación tras conversar con su asistente.
"Vi que la árbitra modificó su decisión por lo que le indicó la asistente. Desde mi posición observé una intención que no era disputar el balón y por eso reclamé. De todas formas, entendemos que estas situaciones forman parte del fútbol y no las tomamos como una excusa", concluyó.
Universitario vs Alianza Lima por la semifinal de vuelta del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026
Universitario de Deportes y Alianza Lima jugarán el sábado 4 de julio a las 6.00 p. m. por el duelo de vuelta de la semifinal del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 en el Estadio Monumental de Ate.
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