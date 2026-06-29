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Futbolista que dejó Alianza Lima fue anunciado como fichaje estrella en otro club del Perú
Jugador que dejó Alianza Lima sorprendió al ser presentado oficialmente como refuerzo de un emblemático equipo del Perú.
A lo largo de la historia de Alianza Lima han pasado muchos futbolistas, algunos más recordados que otros. En ese sentido, uno de los jugadores que estuvo en tienda blanquiazul, pero que no pudo brillar, dio el golpe en el mercado de fichajes al ser anunciado por otro club del balompié peruano.
Nos referimos a Carlos Joao Montoya, defensor central de 24 años, que recientemente dejó Unión Comercio para unirse a Alianza Universidad de Huánuco. Así lo informó el club a través de una publicación en sus redes sociales, causando el asombro de los seguidores.
"¡Bienvenido Carlos Joao Montoya! Defensor con talento, entrega y carácter que llega para fortalecer nuestro equipo. ¡Listo para dejarlo todo!", indicó el elenco azulgrana, destacando así la presencia del futbolista con paso por Alianza Lima, donde incluso salió campeón de la Liga 1.
Joao Montoya en Alianza Universidad.
El central fue parte del plantel blanquiazul que se hizo con los títulos del fútbol peruano en los años 2021 y 2022. Ahora, lejos de Matute, afrontará un nuevo reto profesional en Alianza Universidad y buscará quedar primero en la Liga 2 para así volver a primera división.
Trayectoria de Carlos Montoya
- Academia Cantolao
- Alianza Lima
- Juan Aurich
- Ecosem Pasco
- Unión Comercio
- Alianza Universidad
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