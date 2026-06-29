0

Futbolista que dejó Alianza Lima fue anunciado como fichaje estrella en otro club del Perú

Jugador que dejó Alianza Lima sorprendió al ser presentado oficialmente como refuerzo de un emblemático equipo del Perú.

Francisco Esteves
Futbolista que dejó Alianza Lima fue anunciado como fichaje en otro club del Perú.
Futbolista que dejó Alianza Lima fue anunciado como fichaje en otro club del Perú. | Foto: Composición Líbero.
COMPARTIR

A lo largo de la historia de Alianza Lima han pasado muchos futbolistas, algunos más recordados que otros. En ese sentido, uno de los jugadores que estuvo en tienda blanquiazul, pero que no pudo brillar, dio el golpe en el mercado de fichajes al ser anunciado por otro club del balompié peruano.

Alianza Lima sorprende a sus hinchas con cuatro nombres nuevos.

PUEDES VER: Alianza Lima sorprende a sus hinchas con cuatro nombres nuevos: "Presentación oficial"

Nos referimos a Carlos Joao Montoya, defensor central de 24 años, que recientemente dejó Unión Comercio para unirse a Alianza Universidad de Huánuco. Así lo informó el club a través de una publicación en sus redes sociales, causando el asombro de los seguidores.

"¡Bienvenido Carlos Joao Montoya! Defensor con talento, entrega y carácter que llega para fortalecer nuestro equipo. ¡Listo para dejarlo todo!", indicó el elenco azulgrana, destacando así la presencia del futbolista con paso por Alianza Lima, donde incluso salió campeón de la Liga 1.

fútbol peruano

Joao Montoya en Alianza Universidad.

El central fue parte del plantel blanquiazul que se hizo con los títulos del fútbol peruano en los años 2021 y 2022. Ahora, lejos de Matute, afrontará un nuevo reto profesional en Alianza Universidad y buscará quedar primero en la Liga 2 para así volver a primera división.

Trayectoria de Carlos Montoya

  • Academia Cantolao
  • Alianza Lima
  • Juan Aurich
  • Ecosem Pasco
  • Unión Comercio
  • Alianza Universidad
Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Nani, figura de Portugal, se rindió en elogios ante jugador de la selección peruana: "Fantástico"

  2. ¿José Carabalí no va más en Universitario? Lo último que se sabe en medio del mercado de pases

  3. Universitario emociona a hinchas y se interesa en firmar a seleccionado ecuatoriano: "Contrato..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano