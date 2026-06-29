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DT de Universitario dejó fuerte comentario sobre Alianza Lima y su entrenador: "Son como..."

El director técnico de Universitario sorprendió con declaraciones sobre el entrenador de Alianza Lima, causando diversas reacciones.

Francisco Esteves
DT de Universitario dejó fuerte comentario sobre el entrenador de Alianza Lima.
DT de Universitario dejó fuerte comentario sobre el entrenador de Alianza Lima. | Foto: Composición Líbero.
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Universitario de Deportes y toda su hinchada tienen en mente un solo objetivo: el tetracampeonato de la Liga 1. No obstante, los aficionados saben que es importante brillar en todas las categorías, y no solo con el plantel principal, motivo por el cual el director técnico de la escuadra crema se refirió al entrenador de Alianza Lima.

Piero Quispe definió su futuro profesional.

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Resulta que la 'U' viene de perder 1-0 ante el elenco blanquiazul en condición de visitante por la primera semifinal del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026, lo que generó incomodidad y preocupación entre su gente. Ante ello, el estratega del conjunto estudiantil se pronunció al respecto.

A raíz de ello, Carlos Véliz, director técnico de Universitario de Deportes, se pronunció y dejó un fuerte comentario sobre lo que fue el partido, y también respecto a José Letelier, entrenador de Alianza Lima y actual bicampeón del fútbol peruano.

La palabra fracaso no está dentro de mi trabajo del día a día. Nosotros vamos a trabajar para ganar. Los duelos con Letelier son como con cualquier otro entrenador”, indicó el entrenador de la escuadra merengue, luego de la derrota ante las blanquiazules.

Universitario vs Alianza Lima

Universitario y Alianza Lima juegan las semifinales de la Liga Femenina.

¿Cuándo se juega la vuelta entre Universitario vs. Alianza Lima?

La semifinal de vuelta del Torneo Apertura de la Liga Femenina se llevará a cabo el siguiente sábado 4 de julio a las 18.00 horas en el Estadio Monumental. La transmisión del partido será mediante la señal de la Bicolor+ en su canal oficial de YouTube.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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