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Universitario vs Alianza Lima por la semifinal de la Liga Femenina: cuándo juega, hora y canal
Universitario y Alianza Lima se enfrentan por la semifinal de vuelta de la Liga Femenina 2026 en el Estadio Monumental. Recordemos que las íntimas ganaron 1-0 en el partido de ida.
A diferencia de otros años, Alianza Lima y Universitario no se encontraron en una final de la Liga Femenina. Para este Torneo Apertura, los equipos más tradicionales se vienen enfrentando en las semifinales y existe mucha expectativa para el cotejo de vuelta.
Recordemos que en el encuentro de ida, las ‘íntimas’ vencieron por 1-0 a la ‘U’, gracias al solitario gol de Nisa Marquínez. Este resultado deja la llave abierta para el segundo asalta, que promete ser emotivo de principio a fin.
Cabe señalar que el vencedor de la otra llave que tiene enfrentados a Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas. El partido de ida quedó 4-1 en favor del elenco rimense y ahora irá al Estadio Los Chankas ha sellar su clasificación.
¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2026?
Universitario y Alianza Lima por la semifinal de vuelta del Torneo Apertura la Liga Femenina se jugará este sábado 4 de julio, en el Estadio Monumental U Marathon de Ate.
¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina?
- Perú, Colombia y Ecuador: 18:00 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 19:00 hours
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 20:00 horas
- México: 17:00 horas
- Estados Unidos: 19:00 horas (Miami y Nueva York) y 16:00 horas (Los Ángeles)
- España: 01:00 horas (del día siguiente)
¿Dónde ver Universitario vs Alianza Lima por Liga Femenina?
Podrás seguir la transmisión en vivo a través de la señal de cable de Juntos TV. Además, se emitirá completamente gratis en streaming por el canal de YouTube de Bicolor+.
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