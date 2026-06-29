A diferencia de otros años, Alianza Lima y Universitario no se encontraron en una final de la Liga Femenina. Para este Torneo Apertura, los equipos más tradicionales se vienen enfrentando en las semifinales y existe mucha expectativa para el cotejo de vuelta.

Recordemos que en el encuentro de ida, las ‘íntimas’ vencieron por 1-0 a la ‘U’, gracias al solitario gol de Nisa Marquínez. Este resultado deja la llave abierta para el segundo asalta, que promete ser emotivo de principio a fin.

Cabe señalar que el vencedor de la otra llave que tiene enfrentados a Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas. El partido de ida quedó 4-1 en favor del elenco rimense y ahora irá al Estadio Los Chankas ha sellar su clasificación.

¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2026?

Universitario y Alianza Lima por la semifinal de vuelta del Torneo Apertura la Liga Femenina se jugará este sábado 4 de julio, en el Estadio Monumental U Marathon de Ate.

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina?

Perú, Colombia y Ecuador: 18:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 19:00 hours

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 20:00 horas

México: 17:00 horas

Estados Unidos: 19:00 horas (Miami y Nueva York) y 16:00 horas (Los Ángeles)

España: 01:00 horas (del día siguiente)

¿Dónde ver Universitario vs Alianza Lima por Liga Femenina?

Podrás seguir la transmisión en vivo a través de la señal de cable de Juntos TV. Además, se emitirá completamente gratis en streaming por el canal de YouTube de Bicolor+.