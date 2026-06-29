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¿Refuerzo? Ex Flamengo se mostró feliz de jugar por Alianza Lima: "Agradecido con Dios"

Este talentoso futbolista que pasó por Flamengo se mostró ilusionado con la oportunidad de jugar en el primer equipo de Alianza Lima. ¿Será un jale importante para el Clausura?

Wilfredo Inostroza
Jugó en Flamengo y ahora está feliz con la posibilidad de vestir la camiseta de Alianza Lima
Jugó en Flamengo y ahora está feliz con la posibilidad de vestir la camiseta de Alianza Lima | Composición: LÍBERO
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Con el propósito de llegar en buena forma física y futbolística al Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Alianza Lima viene realizando una mini pretemporada, que también incluye partidos de entrenamiento, como los que sostuvo ante la Universidad San Martín y CD Moquegua. Justamente en este último, destacó un elemento que tuvo paso por Flamengo.

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Nos referimos a Adriano Neciosup, jugador de 20 años que viene entrenando a las órdenes de Pablo Guede e incluso anotó un gol ante el elenco moqueguano, al que el cuadro victoriano se impuso por 3-2 en un amistoso que tuvo lugar en Matute.

En diálogo con el periodista José Varela, el canterano se mostró muy contento por jugar este encuentro y agradeció al Creador por las oportunidades que se le están presentando.

Foto: Club Alianza Lima

Adriano Neciosup jugando por Alianza Lima

"Se me está dando la oportunidad, la tengo que aprovechar y agradecido con Dios. (Tengo) el apoyo de todos mis compañeros, es un ambiente bonito, alegre y me siento contento por estar en un grupo tan unido", dijo el jugador tras su conquista.

Asimismo, el Potrillo reveló que, además de jugar la Liga 3, también ha venido entrenando desde hace algún tiempo con el primer equipo; además, está feliz de ser parte del grupo.

"Hace unos meses que vengo trabajando con ellos. Me siento bastante cómodo, bastante alegre. El apoyo del comando técnico, de mis compañeros, siempre está. Me dan Muchas oportunidades, mucha confianza, ser parte del grupo y contento por eso”, agregó.

Adriano Neciosup y su paso por Flamengo

Adriano Neciosup fue cedido a Flamengo, donde tuvo acción en los equipos de divisiones menores en 2024. El Mengao no usó la cláusula de compra definitiva y desde el 2025 volvió a Alianza Lima, donde ha venido jugando en la Liga 3.

Adriano Neciosup

Adriano Neciosup con camiseta de Flamengo

Asimismo, el mediocentro, que también puede jugar como extremo, disputó los dos primeros encuentros de la Copa de la Liga, donde los íntimos fueron eliminados en primera fase.

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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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