- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Brasil vs Japón
- Paraguay vs Alemania
- Países Bajos vs Marruecos
- Universitario
- Copa de la Liga
- Fichajes Vóley
¿Refuerzo? Ex Flamengo se mostró feliz de jugar por Alianza Lima: "Agradecido con Dios"
Este talentoso futbolista que pasó por Flamengo se mostró ilusionado con la oportunidad de jugar en el primer equipo de Alianza Lima. ¿Será un jale importante para el Clausura?
Con el propósito de llegar en buena forma física y futbolística al Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Alianza Lima viene realizando una mini pretemporada, que también incluye partidos de entrenamiento, como los que sostuvo ante la Universidad San Martín y CD Moquegua. Justamente en este último, destacó un elemento que tuvo paso por Flamengo.
PUEDES VER: DT de Alianza Femenino rotundo con Universitario tras ganar en la semifinal: "Un nivel tan.."
Nos referimos a Adriano Neciosup, jugador de 20 años que viene entrenando a las órdenes de Pablo Guede e incluso anotó un gol ante el elenco moqueguano, al que el cuadro victoriano se impuso por 3-2 en un amistoso que tuvo lugar en Matute.
En diálogo con el periodista José Varela, el canterano se mostró muy contento por jugar este encuentro y agradeció al Creador por las oportunidades que se le están presentando.
Adriano Neciosup jugando por Alianza Lima
"Se me está dando la oportunidad, la tengo que aprovechar y agradecido con Dios. (Tengo) el apoyo de todos mis compañeros, es un ambiente bonito, alegre y me siento contento por estar en un grupo tan unido", dijo el jugador tras su conquista.
Asimismo, el Potrillo reveló que, además de jugar la Liga 3, también ha venido entrenando desde hace algún tiempo con el primer equipo; además, está feliz de ser parte del grupo.
"Hace unos meses que vengo trabajando con ellos. Me siento bastante cómodo, bastante alegre. El apoyo del comando técnico, de mis compañeros, siempre está. Me dan Muchas oportunidades, mucha confianza, ser parte del grupo y contento por eso”, agregó.
Adriano Neciosup y su paso por Flamengo
Adriano Neciosup fue cedido a Flamengo, donde tuvo acción en los equipos de divisiones menores en 2024. El Mengao no usó la cláusula de compra definitiva y desde el 2025 volvió a Alianza Lima, donde ha venido jugando en la Liga 3.
Adriano Neciosup con camiseta de Flamengo
Asimismo, el mediocentro, que también puede jugar como extremo, disputó los dos primeros encuentros de la Copa de la Liga, donde los íntimos fueron eliminados en primera fase.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00