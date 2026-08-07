Gianluca Lapadula fue rotundo tras empate de Universitario ante Sporting Cristal: “Injusto”

Gianluca Lapadula habló tras el empate entre Universitario y Sporting Cristal por la fecha cuatro del Torneo Clausura. El 'Bambino' no se guardó nada y analizó el desarrollo del encuentro, donde pudo anotar el único tanto para los cremas. Lapadula primero se refirió a la hinchada, señalando que es una pena no poder darle la alegría a la gente que llegó al Monumental para alentarlos, pues a pesar de haber hecho bien las cosas, no salió como esperaban.

Esto debido a que se encontraron con un Cristal que también salió a ganarlo e hizo un buen partido. No obstante, el jugador de la selección peruana consideró que el empate fue injusto.

"El resultado no nos acompañó, fue una pena, pero yo creo que hicimos el mejor partido. Hicimos bien las cosas y también Sporting Cristal hizo un muy buen partido", fueron las primeras palabras del delantero para L1 MAX.

“¿Sientes que el 1-1 es un resultado justo por lo que se dio en el partido o no lo consideras así? Yo creo que hicimos un buen partido y creo que el empate, sobre todo en el segundo tiempo, es un poco injusto, pero así es el fútbol”, concluyó el jugador ítalo-peruano.

¿Cómo le fue a Gianluca Lapadula en el Universitario - Sporting Cristal?

El delantero de 36 años fue el mejor del partido de acuerdo al portal Sofascore, que lo puntuó con un 7,5 de calificación, esto tras anotar el primer gol del encuentro. Esta es la segunda anotación de 'Lapa' desde que viste la camiseta crema.