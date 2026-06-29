Figura de Sporting Cristal cerca de salir previo al inicio del Clausura: "Estados Unidos..."

Sporting Cristal está enfocado en poder pelear le título nacional en esta temporada. Si bien no tuvieron el mejor inicio, buscan encaminarse hacia su objetivo. Sin embargo, sus planes pueden cambiar luego de conocerse que una de sus figuras quiere dejar el club para poner rumbo a Estados Unidos.

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Figura de Sporting Cristal cerca de salir previo al inicio del Clausura

Los hinchas de Sporting Cristal se ilusiona con lograr el título en esta temporada y dar un golpe autoridad. Sin embargo, la noticia de la posible salida de una talentosa figura ha generado incertidumbre. Aunque, en esta oportunidad nos referimos al plantel femenino que se encuentra en la disputa de la Liga Femenina 2026.

Resulta que, de acuerdo a lo señalado por el periodista Ítalo Villafuerte, la futbolista Sofía Aguayo tiene decidida su salida del club. La mediocentro no ha salido en lista en el último partido por temas familiares y se prevé que solo permanezca en el Rímac hasta finales del Torneo Apertura..

Sofía Aguayo apunta a dejar Sporting Cristal para el Torneo Clausura

“Sofía Aguayo no salió en lista ante Atlético Andahuaylas por un viaje familiar. La volante solo se quedaría hasta julio en Sporting Cristal, ya que debe volver a Estados Unidos para jugar por el Jacksonville University”, fue la información que compartió el citado comunicador en su cuenta de ‘X’.

De esta forma, el periodista deportivo señaló que la idea de Aguayo es continuar su carrera en el Jacksonville University de Estados Unidos, club al que se unirá para el segundo semestre del año. Por lo que no estará disponible para el Torneo Clausura.

Sporting Cristal se ilusiona con el título del Torneo Apertura

La escuadra bajopontina logró golear 4-1 a Atlético Andahuaylas en la ida de las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Femenina. Las celestes aprovecharon su localía y una victoria las encaminaría a la gran final, instancia en la que enfrentarán a Alianza Lima o Universitario.