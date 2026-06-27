Roberto Mosquera y su objetivo con Cristal tras clasificar en la Copa de la Liga: "Tratar..."

Sporting Cristal venció 2-0 a Unión Comercio por la fecha tres de la fase de grupos de la Copa de la Liga en el Estadio Alberto Gallardo y logró su clasificación a octavos de final. Tras ello, su técnico, Roberto Mosquera, salió al frente para revelar su gran objetivo en el campeonato peruano.

Roberto Mosquera y su gran meta con Sporting Cristal tras clasificar a octavos de final de la Copa de la Liga 2026

Mosquera dejó un mensaje contundente tras la victoria de Sporting Cristal sobre Comercio y aseguró que la meta principal del equipo es conquistar la Copa de la Liga. El técnico celeste afirmó que su plantel no afronta el torneo como una simple preparación, sino con la ambición de coronarse campeón.

Roberto Mosquera desea salir campeón de la Copa de la Liga 2026

El entrenador destacó que, pese al desgaste físico propio de la pretemporada, el equipo ha mostrado una evolución importante en su funcionamiento. "Hoy hubo momentos en los que el equipo sintió el esfuerzo de la pretemporada, pero este campeonato es muy importante para nosotros. No venimos a ver qué pasa, sino a tratar de ganarlo", declaró en conferencia de prensa.

Mosquera también señaló que Sporting Cristal continuará fortaleciéndose para afrontar el resto de la temporada. Confirmó la llegada de Juan Manuel Cuesta y adelantó que la directiva mantiene conversaciones para incorporar nuevos refuerzos. "Ya se empieza a ver una idea de juego, llegó Cuesta y hay otras cosas que en su momento se van a enterar. Cuando manejamos bien la pelota llegaron los goles", comentó.

Finalmente, el estratega se refirió a las críticas de un sector de la hinchada y aseguró que el mejor camino para revertirlas será con resultados y un buen rendimiento dentro del campo. "Sé que hay gente que no está conforme con este Cristal, pero vamos a trabajar para devolverle al equipo el buen juego y conseguir los resultados que todos esperamos", concluyó.