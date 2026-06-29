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Franco Romero, exfigura de Sporting Cristal, da el golpe y firmará con club campeón: "Contrato"

Franco Romero, exdefensa de Sporting Cristal, sorprendió en el mercado luego de confirmarse que está próximo a firmar contrato con destacado club que busca la gloria.

Angel Curo
Franco Romero, exfigura de Sporting Cristal, da el golpe y firmará con club campeón
Franco Romero, exfigura de Sporting Cristal, da el golpe y firmará con club campeón | Foto: Sporting Cristal
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Uno de los jugadores recordados por los hinchas de Sporting Cristal es Franco Romero. El defensa uruguayo dejó el club en la temporada pasada de la Liga 1 luego de no haber cumplido con las expectativas de la directiva. Ahora, el futbolista ha dado un gran giro en su carrera tras confirmarse que está próximo a firmar con un club campeón.

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Franco Romero, exfigura de Sporting Cristal, da el golpe y firmará con club campeón

Franco Romero venía desempeñándose de gran manera en las filas de Montevideo City Torque de la Liga Uruguaya. Por ello, no es de extrañar que haya despertado nuevamente el interés de clubes destacados. En ese sentido, el periodista Adriano Savalli indicó que se convertirá en jugador de Peñarol.

De acuerdo a lo señalado por el periodista deportivo, el defensa uruguayo firmará contrato con el ‘Carbonero’ en las próximas horas, ya que superó satisfactoriamente los exámenes médicos.

Franco Romero

Franco Romero, ex Sporting Cristal, será jugador de Peñarol

Franco Romero se convertirá en las próximas horas en nuevo jugador de Peñarol. Ya realizó los exámenes médicos. Contrato hasta diciembre de 2027, señaló el citado comunicador en su cuenta oficial de ‘X’.

El contrato del jugador será válido por una temporada y media, es decir hasta finales de la temporada 2027. En Peñarol tendrá la misión de seguir en el más alto nivel y aportar su cuota defensiva en busca del título nacional.

¿Cómo le fue a Franco Romero en Sporting Cristal?

Franco Romero llegó a las filas de Sporting Cristal a mediados de la temporada 2024, donde jugó 14 partidos y había demostrado condiciones para ser titular. Sin embargo, en la siguiente campaña no pudo replicar el nivel y fue cuestionado ante los malos resultados del equipo. Por ello, la directiva definió su salida en julio de 2025, después de haber jugado 16 partidos y brindado dos asistencias.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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