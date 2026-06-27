Aclaran alarmante situación de Fernando Gaibor en Alianza Lima: "Fue cambiado por..."

Alianza Lima se prepara para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, el cual deberá ganar para salir campeón del fútbol peruano esta temporada, sin necesidad de disputar una final. En medio de ello, Fernando Gaibor causó preocupación en todos los hinchas blanquiazules por una fuerte razón. Te contamos los detalles.

Los íntimos jugaron un partido amistoso ante CD Moquegua. En ese contexto, el cuadro de Matute ganó por 3-2 y dejó una buena sensación en el campo. Sin embargo, el mediocampista ecuatoriano alarmó al comando técnico y a la afición, ya que tuvo que ser sustituido.

Ante ello, el periodista José Varela brindó información importante en sus redes sociales y aclaró el panorama de Fernando Gaibor tras haber salido del campo en el amistoso de Alianza Lima. Falta menos de un mes para que empiece el Torneo Clausura 2026.

“¡Todo bien! Fernando Gaibor fue cambiado por precaución durante el partido con CD Moquegua y el lunes, en el regreso a las prácticas, entrenará con normalidad”, indicó el mencionado comunicador para alegría de todos los blanquiazules.

Fernando Gaibor es figura de Alianza Lima.

¿Cuándo juega Alianza Lima en la Liga 1 2026?

Alianza Lima debutará en el Torneo Clausura dentro de tres semanas. Su primer partido será ante Sport Huancayo el próximo 19 de julio a las 7.00 p. m. en Perú, en el Estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria. Asimismo, la transmisión del compromiso será por la señal de L1 MAX, vía Movistar TV y DirecTV. También podrás verlo en línea a través de Movistar Play y DGO.