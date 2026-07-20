0
Partidos de hoy EN VIVO, martes 21 de julio: programación, horarios y dónde ver
Conoce la programación de los partidos de hoy, martes 21 de julio, en el que se afrontarán duelos de Copa Sudamericana, Champions League, entre otros.
Conoce los partidos de hoy, martes 21 de julio, de la Copa Sudamericana y Champions League. | Foto: Composición LÍBERO.
COMPARTIRSiguenos en Google News
Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.Prefiero a Libero en Google
Esta es la agenda de los partidos de hoy, martes 21 de julio, en el que se afrontarán emocionantes partidos como los playoffs de Copa Sudamericana, fases previas de Champions League, entre otros certámenes. Revisa la programación completa para no perderte ningún encuentro por TV.
Partidos de hoy - Playoffs de Copa Sudamericana 2026
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANAL
|Nacional vs. Tigre
|17.00 horas
|DSports, DGO
|Universidad Central vs. Santos
|19.30 horas
|DSports, DGO
Partidos de hoy - Champions League 2026
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANAL
|Ararat-Armenia vs. Shamrock Rovers
|11.00 horas
|Canal 11
|Iberia 1999 vs. Slovan Bratislava
|11.00 horas
|Sport
|Mjallby vs. Lincoln
|11.00 horas
|OneFootball, Sport Bladet Play
|Sabah Baku vs. KuPS
|11.00 horas
|Ictimai TV
|Aarhus vs. Lech Poznan
|12.00 horas
|OneFootball, TVP Sport, TV3+HD
|Fenerbahce vs. Gornik Zabrze
|13.00 horas
|TV100
|Thun vs. Dinamo Zagreb
|13.00 horas
|OneFootball, RSI La 2, SRF zwei, RTS Sport
|Sturm Graz vs. Hearts
|13.30 horas
|Premier Sports 1, ORF eins, ORF ON
|Klaksvik vs. Kauno Zalgiris
|13.45 horas
|OneFootball
|Larne vs. Estrella Roja
|14.00 horas
|Arena 1 Premium, Arena Cloud
|Vikingur Reykjavik vs. H. Beer Sheva
|14.00 horas
|-
Partidos de hoy - Liga Boliviana 2026
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANAL
|Independiente Petrolero vs. Real Potosí
|18.00 horas
|Entel Gol
Partidos de hoy - Serie A de Brasil
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANAL
|Atlético Mineiro vs. Bahía
|17.30 horas
|SporTV, Premiere, GloboPlay, Fanatiz
Partidos de hoy - Copa Colombia Playoffs 2026
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANAL
|Independiente Santa Fe vs. U. Magdalena
|15.00 horas
|Win Sports, Win Play
|Atl. Nacional vs. Tigres
|16.00 horas
|Win Sports, Win Play
|Inter Bogotá vs. Inter Palmira
|17.00 horas
|Win Sports, Win Play
|Tolima vs. Quindío
|18.00 horas
|Win Sports, Win Play
|Dep. Pasto vs. Bogotá
|19.00 horas
|Win Sports, Win Play
|Once Caldas vs. Envigado
|19.00 horas
|Win Sports, Win Play
|América de Cali vs. Real Cartagena
|19.30 horas
|Win Sports, Win Play
Partidos de hoy - Liga Pro de Ecuador 2026
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANAL
|Libertad vs. Delfín
|16.30 horas
|Zapping
|Universidad Católica vs. Barcelona SC
|19.00 horas
|Zapping
Partidos de hoy - Liga MX 2026
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANAL
|Cruz Azul vs. Puebla
|20.00 horas
|TUDN, ViX
|Toluca vs. Pumas UNAM
|22.05 horas
|TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
Comprar
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
Comprar
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales
Comprar
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
Comprar
PRECIOS/ 38.50