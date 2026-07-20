0

Partidos de hoy EN VIVO, martes 21 de julio: programación, horarios y dónde ver

Conoce la programación de los partidos de hoy, martes 21 de julio, en el que se afrontarán duelos de Copa Sudamericana, Champions League, entre otros.

Diego Medina
Conoce los partidos de hoy, martes 21 de julio, de la Copa Sudamericana y Champions League.
Conoce los partidos de hoy, martes 21 de julio, de la Copa Sudamericana y Champions League. | Foto: Composición LÍBERO.
COMPARTIR

Esta es la agenda de los partidos de hoy, martes 21 de julio, en el que se afrontarán emocionantes partidos como los playoffs de Copa Sudamericana, fases previas de Champions League, entre otros certámenes. Revisa la programación completa para no perderte ningún encuentro por TV.

Los árbitros de los partidos de Sporting Cristal y Cienciano por la Copa Sudamericana 2026

PUEDES VER: Árbitros confirmados para los partidos de Cristal y Cienciano por la Copa Sudamericana

Partidos de hoy - Playoffs de Copa Sudamericana 2026

PARTIDOSHORARIOCANAL
Nacional vs. Tigre17.00 horasDSports, DGO
Universidad Central vs. Santos19.30 horasDSports, DGO

Partidos de hoy - Champions League 2026

PARTIDOSHORARIOCANAL
Ararat-Armenia vs. Shamrock Rovers11.00 horasCanal 11
Iberia 1999 vs. Slovan Bratislava11.00 horasSport
Mjallby vs. Lincoln11.00 horasOneFootball, Sport Bladet Play
Sabah Baku vs. KuPS11.00 horasIctimai TV
Aarhus vs. Lech Poznan12.00 horasOneFootball, TVP Sport, TV3+HD
Fenerbahce vs. Gornik Zabrze13.00 horasTV100
Thun vs. Dinamo Zagreb13.00 horasOneFootball, RSI La 2, SRF zwei, RTS Sport
Sturm Graz vs. Hearts13.30 horasPremier Sports 1, ORF eins, ORF ON
Klaksvik vs. Kauno Zalgiris13.45 horasOneFootball
Larne vs. Estrella Roja14.00 horasArena 1 Premium, Arena Cloud
Vikingur Reykjavik vs. H. Beer Sheva14.00 horas-

Partidos de hoy - Liga Boliviana 2026

PARTIDOSHORARIOCANAL
Independiente Petrolero vs. Real Potosí18.00 horasEntel Gol

Partidos de hoy - Serie A de Brasil

PARTIDOSHORARIOCANAL
Atlético Mineiro vs. Bahía17.30 horasSporTV, Premiere, GloboPlay, Fanatiz

Partidos de hoy - Copa Colombia Playoffs 2026

PARTIDOSHORARIOCANAL
Independiente Santa Fe vs. U. Magdalena15.00 horasWin Sports, Win Play
Atl. Nacional vs. Tigres16.00 horasWin Sports, Win Play
Inter Bogotá vs. Inter Palmira17.00 horasWin Sports, Win Play
Tolima vs. Quindío18.00 horasWin Sports, Win Play
Dep. Pasto vs. Bogotá19.00 horasWin Sports, Win Play
Once Caldas vs. Envigado19.00 horasWin Sports, Win Play
América de Cali vs. Real Cartagena19.30 horasWin Sports, Win Play

Partidos de hoy - Liga Pro de Ecuador 2026

PARTIDOSHORARIOCANAL
Libertad vs. Delfín16.30 horasZapping
Universidad Católica vs. Barcelona SC19.00 horasZapping

Partidos de hoy - Liga MX 2026

PARTIDOSHORARIOCANAL
Cruz Azul vs. Puebla20.00 horasTUDN, ViX
Toluca vs. Pumas UNAM22.05 horasTUDN, Azteca 7, Azteca Deportes
Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ¿Clasifica Perú? Conmebol confirmó Mundial 2030 con participación de 64 selecciones: "Para celebrar"

  2. Óscar Del Portal tuvo fuerte discusión con Toño Vargas por llanto de Lionel Messi: "Déjame..."

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano