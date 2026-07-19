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Árbitros confirmados para los partidos de Cristal y Cienciano por la Copa Sudamericana
Sporting Cristal y Cienciano conocen a los árbitros para los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, tras la confirmación de la CONMEBOL para ambos partidos.
Sporting Cristal y Cienciano ya conocen a los árbitros que impartirán justicia en los partidos de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. La CONMEBOL confirmó oficialmente las designaciones arbitrales para ambos compromisos, donde los clubes peruanos buscarán dar el primer paso rumbo a los octavos de final del certamen continental.
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Los árbitros de los partidos de Sporting Cristal y Cienciano por la Copa Sudamericana 2026
En el caso de Sporting Cristal, que recibirá a Red Bull Bragantino en Lima, el encuentro será dirigido por una terna íntegramente argentina encabezada por Leandro Rey como árbitro principal. Lo acompañarán José Savorani y Sebastián Raineri como asistentes; María Laura Fortunato será la cuarta árbitra, mientras que el VAR estará a cargo de Silvio Trucco junto a Salomé Di Iorio como AVAR.
Por su parte, Cienciano afrontará una complicada visita frente a Lanús en Argentina con una terna arbitral liderada por el venezolano Alexis Herrera. Sus asistentes serán Lubin Torrealba y Alberto Ponte; Yender Herrera actuará como cuarto árbitro, mientras que el VAR será responsabilidad del ecuatoriano Carlos Orbe, acompañado por Byron Romero como AVAR.
Sporting Cristal y Cienciano en la Copa Sudamericana 2026
Los dos representantes peruanos disputarán sus respectivos compromisos el miércoles 22 de julio, ambos desde las 7.30 p. m. (hora peruana). Sporting Cristal buscará hacerse fuerte en casa ante el conjunto brasileño, mientras que Cienciano intentará conseguir un resultado favorable en territorio argentino para definir la clasificación en el partido de vuelta.
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