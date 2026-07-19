0
EN DIRECTO
Argentina vs España por la final del Mundial 2026
EN VIVO
Previa Alianza Lima vs Sport Huancayo por Liga 1
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASRESULTADOSTABLA DE POSICIONESPRONOSTICADORFASE FINALicon cupLA POLLA LIBERO

Árbitros confirmados para los partidos de Cristal y Cienciano por la Copa Sudamericana

Sporting Cristal y Cienciano conocen a los árbitros para los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, tras la confirmación de la CONMEBOL para ambos partidos.

Luis Blancas
Los árbitros de los partidos de Sporting Cristal y Cienciano por la Copa Sudamericana 2026
Los árbitros de los partidos de Sporting Cristal y Cienciano por la Copa Sudamericana 2026 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Sporting Cristal y Cienciano ya conocen a los árbitros que impartirán justicia en los partidos de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. La CONMEBOL confirmó oficialmente las designaciones arbitrales para ambos compromisos, donde los clubes peruanos buscarán dar el primer paso rumbo a los octavos de final del certamen continental.

Canal confirmado para ver partido de Cienciano vs Lanús por Copa Sudamericana

PUEDES VER: Canal confirmado para ver partido de Cienciano vs Lanús por playoffs de Copa Sudamericana

Los árbitros de los partidos de Sporting Cristal y Cienciano por la Copa Sudamericana 2026

En el caso de Sporting Cristal, que recibirá a Red Bull Bragantino en Lima, el encuentro será dirigido por una terna íntegramente argentina encabezada por Leandro Rey como árbitro principal. Lo acompañarán José Savorani y Sebastián Raineri como asistentes; María Laura Fortunato será la cuarta árbitra, mientras que el VAR estará a cargo de Silvio Trucco junto a Salomé Di Iorio como AVAR.

Por su parte, Cienciano afrontará una complicada visita frente a Lanús en Argentina con una terna arbitral liderada por el venezolano Alexis Herrera. Sus asistentes serán Lubin Torrealba y Alberto Ponte; Yender Herrera actuará como cuarto árbitro, mientras que el VAR será responsabilidad del ecuatoriano Carlos Orbe, acompañado por Byron Romero como AVAR.

Sporting Cristal y Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

Los dos representantes peruanos disputarán sus respectivos compromisos el miércoles 22 de julio, ambos desde las 7.30 p. m. (hora peruana). Sporting Cristal buscará hacerse fuerte en casa ante el conjunto brasileño, mientras que Cienciano intentará conseguir un resultado favorable en territorio argentino para definir la clasificación en el partido de vuelta.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Argentina vs. España EN VIVO y EN DIRECTO: mirar partido por la final del Mundial 2026

  2. LINK del partido de Argentina vs. España EN VIVO y EN DIRECTO GRATIS

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano