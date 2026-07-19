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Cienciano vs Lanús por Copa Sudamericana: fecha, hora, canal y pronósticos del partido
Cienciano volverá a la acción en la Copa Sudamericana este miércoles 22 de julio, cuando visite a Lanús en Argentina por el duelo correspondiente a los dieciseisavos de final del certamen continental.
Este miércoles 22 vuelve la Copa Sudamericana para Cienciano del Cusco que deberá enfrentarse a Lanús de Argentina en lo que será un encuentro por los dieciseisavos de final. Este partido, que será la ida, se llevará a cabo en suelo argentino, por lo que el elenco imperial buscará conseguir un resultado positivo que le permita cerrar la llave en su casa. Por lo que en esta nota conocerás la programación del partido para que no te lo pierdas desde donde sea que estés.
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¿Cuándo juega Cienciano - Lanús por Copa Sudamericana?
Los amantes del buen futbol deberán separar su cita deportiva para este miércoles 22 de julio, para cuando Cienciano visite a Lanús en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, también conocido como 'La Fortaleza'.
¿A qué hora juega Cienciano - Lanús por Copa Sudamericana?
El partido se podrá seguir desde las 7.30 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios en otros países del continente para que no te pierdas el choque entre Cienciano y Lanús:
- Perú, Colombia y Ecuador: 7.30 p. m.
- Bolivia, Chile y Venezuela: 8.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9.30 p. m.
- México: 6.30 p. m.
¿Dónde ver el partido de Cienciano - Lanús por Copa Sudamericana?
En territorio peruano, el compromiso se podrá seguir por la señal de ESPN que llevará la cobertura completa del encuentro.
- Bolivia: ESPN2 Colombia.
- Brasil: Paramount+.
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur.
- Ecuador: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur.
- Paraguay: ESPN2 Colombia.
- Perú: ESPN2 Colombia.
- Uruguay: ESPN2 Colombia.
- Venezuela: ESPN2 Colombia, Disney+.
Pronósticos para el partido de Cienciano - Lanús por Copa Sudamericana
Las principales casas de apuestas tienen como claro favorito a Lanús para este encuentro. Estas son las cuotas:
|Casa de apuesta
|Lanús
|Empate
|Cienciano
|Betsson
|1.41
|4.15
|7.90
|Betano.pe
|1.44
|4.55
|7.30
|bet365
|1.40
|4.75
|7.00
|1xBet
|1.52
|4.71
|6.61
|Caliente.pe
|1.40
|4.40
|8.40
|Stake.latam
|1.42
|4.50
|6.30
|DoradoBet
|1.44
|4.50
|7.50
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