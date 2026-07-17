Horacio Melgarejo recibió dura sanción tras críticas contra Copa de la Liga: no podrá dirigir un año

Horacio Melgarejo fue sancionado severamente por la Liga de Fútbol Profesional tras los fuertes calificativos contra la Copa de la Liga. Esto ocurrió luego de la derrota que sufrió Cienciano ante ADT por los octavos de final del mencionado torneo.

El entrenador del ‘Papá de América’ no podrá dirigir ningún campeonato oficial organizado por la Liga durante el lapso de un año. Además, recibió una multa equivalente a 20 UIT (S/110.000).

Cabe señalar que el estratega argentino todavía puede apelar esta sanción, aunque esta situación pone en duda su futuro al frente de la ‘Furia Roja’, con la que, además de disputar el Clausura, también jugará los playoffs de la Copa Sudamericana.

Las polémicas declaraciones de Horacio Melgarejo se dieron el pasado viernes 10 de julio, cuando Cienciano fue derrotado por 3-2 ante ADT y quedó fuera de competencia de la Copa de la Liga, también conocida como Copa Caliente.

“Estoy triste por el resultado porque a nadie le gusta perder. El equipo dio lo máximo hasta el final y eso me deja conforme. Sin embargo, también me voy feliz porque salimos de esta copa de m... que a la Federación se le ocurre hacer, sinceramente, no tiene sentido. Es una competencia espantosa”, dijo aquella vez Melgarejo, que en el pasado ya había tenido algunos episodios polémicos.

Horacio Melgarejo: números en Cienciano

Horacio Melgarejo ha disputado 28 partidos con Cienciano, entre Liga 1 y Copa Sudamericanopa. El argentino acumula 16 victorias, cinco empates y siete derrotas.