Horacio Melgarejo recibió dura sanción tras críticas contra Copa de la Liga: no podrá dirigir un año
Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano, fue sancionado por la Liga de Fútbol Profesional tras críticas a la Copa de la Liga. No podrá dirigir en un año y enfrenta una exorbitante multa.
Horacio Melgarejo fue sancionado severamente por la Liga de Fútbol Profesional tras los fuertes calificativos contra la Copa de la Liga. Esto ocurrió luego de la derrota que sufrió Cienciano ante ADT por los octavos de final del mencionado torneo.
El entrenador del ‘Papá de América’ no podrá dirigir ningún campeonato oficial organizado por la Liga durante el lapso de un año. Además, recibió una multa equivalente a 20 UIT (S/110.000).
Cabe señalar que el estratega argentino todavía puede apelar esta sanción, aunque esta situación pone en duda su futuro al frente de la ‘Furia Roja’, con la que, además de disputar el Clausura, también jugará los playoffs de la Copa Sudamericana.
Las polémicas declaraciones de Horacio Melgarejo se dieron el pasado viernes 10 de julio, cuando Cienciano fue derrotado por 3-2 ante ADT y quedó fuera de competencia de la Copa de la Liga, también conocida como Copa Caliente.
“Estoy triste por el resultado porque a nadie le gusta perder. El equipo dio lo máximo hasta el final y eso me deja conforme. Sin embargo, también me voy feliz porque salimos de esta copa de m... que a la Federación se le ocurre hacer, sinceramente, no tiene sentido. Es una competencia espantosa”, dijo aquella vez Melgarejo, que en el pasado ya había tenido algunos episodios polémicos.
Horacio Melgarejo: números en Cienciano
Horacio Melgarejo ha disputado 28 partidos con Cienciano, entre Liga 1 y Copa Sudamericanopa. El argentino acumula 16 victorias, cinco empates y siete derrotas.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50